"Недружественные демарши": в МИД РФ удивились запрету Эстонии пропустить российские корабль и самолет

По словам дипломата, инцидент "вызывает крайнее недоумение с учетом того, что этому же судну в нынешнем году эстонской стороной дважды предоставлялось соответствующие разрешения", но на этот раз эстонская сторона ответила отказом, "без объяснения причин", передает РИА Новости.

"Это уже третий за последнее время случай, когда Таллинн отказывает российским морякам и воздушным судам. В начале октября не был разрешен пролет через территорию Эстонии самолета с заместителем председателя правительства Российской Федерации на борту, а в апреле этого года - заход в территориальные воды Эстонской Республики российскому учебному судну "Седов"", - сообщила Захарова.

В российском министерстве такие решения расценивают как "недружественные демарши", подытожила представитель ведомства.

В апреле Эстония запретила вход в свои территориальные воды российскому паруснику "Седов", поскольку на его борту находились курсанты Керченского государственного морского технологического университета.

Посольство России в Таллинне осудило решение эстонских властей. Тогда Захарова отметила, что Таллинн сам ищет поводы для осложнения двусторонних отношений, и подчеркнула, что вопрос с принадлежностью Крыма решен окончательно, "нравится это кому-то или нет".