Медики хотят повышения зарплат в полном объеме и не отменят акцию протеста

"Речь не идет о компромиссах. Мы ясно заявили о 20% и будем этого придерживаться", - сказал председатель правления Латвийской ассоциации молодых врачей Карлис Раценис.

Во время встречи стороны выразили свою позицию, но не достигли никакого соглашения.

Президент Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце заявила, что ситуация в латвийской медицине критическая - не хватает медсестер, детских психиатров, семейные врачи находятся в пенсионном возрасте.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле после встречи заявила, что нежелание медиков отменять акцию понятно, так как в ее подготовку вложен большой труд, приглашены люди. Она не оценивает протест медиков как что-то негативное, так как они имеют право выражать свое мнение.

Сегодня также предусмотрена встреча Латвийской ассоциации молодых врачей и Латвийской ассоциации медсестер с президентом Эгилом Левитсом.