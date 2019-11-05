Кровопролитие на Маскачке: муж с женой изрезали друг друга до полусмерти

В темной подворотне у дома номер 63 по улице Кална лежит тяжело раненый мужчина, который в агонии зовет на помощь. Примерно такое сообщение получила днем спасательная служба. На место происшествия направили бригады медиков и Госполиции.

На месте происшествия стражам порядка стало ясно, что ситуация более чем серьезная, так как у пострадавшего имелись колотые раны в области ног и живота. Раненый был в сознании и дал полицейским быстрое пояснение.

Мужчина рассказал, что в ходе конфликта его ножом "обработала" жена. Врачи оказали пострадавшему первую помощь, остановили кровотечение и подготовили носилки, чтобы отвезти ее в больницу. В это время стражи порядка отправились в квартиру и увидели нечто совершенно неожиданное.

В одной из комнат в луже собственной крови лежала жена мужчины, у нее были констатированы похожие травмы, в частности, резаные раны живота. Жизнь женщины еще было можно спасти, и врачи увезли ее в реанимацию.

Местные жители рассказали, что еще ранним утром из квартиры, где живет пара, раздавались истеричные крики и плачь, однако в один момент все стихло. По словам соседей, кровопролитие начала жена, которая в гневе схватилась за кухонный нож. Но раненый муж, получив несколько ударов, ответил тем же другим ножом. Конечно, версии жителей еще нужно получить подтверждение, необходимо провести экспертизы и официальные розыскные мероприятия.