Dartz Black Stallion - новый бронеджип от латвийской компании

О фильме, в котором появится этот внедорожник, пока ничего неизвестно. Но ясно одно - если компания заявила, что этот автомобиль мы увидим в кино, значит, так и будет. Уже ранее автомобили DARTZ появлялись в кинолентах, например, в фильме Саши Барона Коэна "Диктатор".

Галерея: Dartz Black Stallion

Как и все другие внедорожники Dartz, Black Stallion тоже напоминает скорее бронемашину, чем автомобиль для повседневного использования.

Несмотря на то, что Hummer H2 узнается по оконной линии, остальные панели кузова изменились кардинально. Основное отличие от предыдущих моделей компании – отсутствие мощной брони, поскольку это только кино-кар.

Dartz Black Stallion ФОТО: DARTZ Grupa

Внешне автомобиль выполнен в стиле heavy metal: неуклюжий обвес кузова, фактурное изображение черепа на эмблемах, вставки на дверях, все в темных тонах.

В свою очередь для отделки салоны была использована кожа аллигатора и ската.

Dartz Black Stallion ФОТО: DARTZ Grupa

Для такого внушительного кара просто необходим такой же мощный двигатель - под капотом Black Stallion размещен 1000-сильный Dodge Chellenger Hellcat.

По сведениям британского The Sun, гражданская версия Black Stallion будет стоить порядка 300 000 евро.