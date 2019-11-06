Dartz Black Stallion - новый бронеджип от латвийской компании

Латвийское предприятие DARTZ Grupa, офис которого однако находится в Таллинне, презентовало свое новое творение - автомобиль Dartz Black Stallion, созданный для съемок кино.
О фильме, в котором появится этот внедорожник, пока ничего неизвестно. Но ясно одно - если компания заявила, что этот автомобиль мы увидим в кино, значит, так и будет. Уже ранее автомобили DARTZ появлялись в кинолентах, например, в фильме Саши Барона Коэна "Диктатор".
Галерея: Dartz Black Stallion
Как и все другие внедорожники Dartz, Black Stallion тоже напоминает скорее бронемашину, чем автомобиль для повседневного использования.
Несмотря на то, что Hummer H2 узнается по оконной линии, остальные панели кузова изменились кардинально. Основное отличие от предыдущих моделей компании – отсутствие мощной брони, поскольку это только кино-кар.
Внешне автомобиль выполнен в стиле heavy metal: неуклюжий обвес кузова, фактурное изображение черепа на эмблемах, вставки на дверях, все в темных тонах.
В свою очередь для отделки салоны была использована кожа аллигатора и ската.
Для такого внушительного кара просто необходим такой же мощный двигатель - под капотом Black Stallion размещен 1000-сильный Dodge Chellenger Hellcat.
По сведениям британского The Sun, гражданская версия Black Stallion будет стоить порядка 300 000 евро.