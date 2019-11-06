Президент России Владимир Путин предложил заменить "Википедию" ее российским аналогом, передает ТАСС.
"По поводу "Википедии"… лучше заменить ее новой Большой российской энциклопедией в электронном виде. Это будет, во всяком случае, достоверная информация в хорошей, современной, кстати говоря, форме", - заявил президент России на заседании Совета по русскому языку.
Именно так он прокомментировал высказывание о том, что школьники зачастую пользуются непроверенными источниками информации, в том числе "Википедией".
Как отмечает "Медуза", власти соседнего государства уже с 2016 года обсуждают создание российского аналога "Википедии". Три года назад премьер-министр Дмитрий Медведев даже утвердил рабочую группу, которая займется созданием электронной энциклопедии.
По информации "Открытых медиа", в октябре 2019 года некоммерческое партнерство "Викимедиа РУ", отвечающее за развитие российского сегмента "Википедии", получило президентский грант на 8,5 миллиона рублей (120 935 евро).