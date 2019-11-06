Путин поручил сберечь русский язык от "русофобов, маргиналов и националистов"

Президент России не стал уточнять, о каких именно угрозах он говорит, но поручил скорректировать действующие в России законы "О государственном языке" и "О языках народов России" и создать "единый корпус словарей и справочников", согласно которым должны использовать язык все государственные структуры. Чем его не устраивают существующие словари – он не сообщил.