Путин поручил сберечь русский язык от "русофобов, маргиналов и националистов"

Президент России Владимир Путин заявил, что русскому языку объявляют войну во всем мире, чтобы сократить его пространство. Делают это, по его словам, "пещерные русофобы", "маргиналы" и "агрессивные националисты". Об этом он заявил 5 ноября на заседании Совета по русскому языку, пишет "Радио Свобода".
Открывая мероприятие, Владимир Путин напомнил, что на России лежит "громадная ответственность за сбережение, развитие и распространение русского языка, русской литературы".
Он рассказал, что в мире пытаются искусственно сократить пространство русского языка, не называя конкретных стран.
Президент России не стал уточнять, о каких именно угрозах он говорит, но поручил скорректировать действующие в России законы "О государственном языке" и "О языках народов России" и создать "единый корпус словарей и справочников", согласно которым должны использовать язык все государственные структуры. Чем его не устраивают существующие словари – он не сообщил.
"Радио Свобода" отмечает, что русский язык входит в десятку самых распространённых языков в мире, он государственный язык в России, Беларуси и имеет официальный статус в Казахстане и Киргизии.