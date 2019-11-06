Ср, 6.11.2019
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Взятки в медицине: пациенты неохотно сообщают о подобных ситуациях

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) периодически получает заявления о требовании незаконного вознаграждения в сфере здравоохранения, но часто пациенты неохотно сообщают о подобных ситуациях, сообщили агентству LETA в бюро.

KNAB не ведет статистики о случаях требования и принятия взяток или незаконного вознаграждения именно в сфере здравоохранения, однако борьбе с коррупцией в здравоохранении уделяется повышенное внимание со стороны KNAB.

Тем не менее в настоящее время KNAB не ведет ни одного уголовного процесса против практикующих врачей за получение взяток от пациентов.

"Акцентируя сложность выявления коррупционных преступлений в секторе здравоохранения, следует подчеркнуть, что нередко пациенты медицинских учреждений не сообщают о ситуациях, когда он них требуют незаконное вознаграждение, из-за страха ухудшить свою и без того проблемную ситуацию, связанную со здоровьем", - подчеркнули в бюро.

KNAB призывает всех проявлять нетерпимость к коррупции и при необходимости обращаться в KNAB.

Это можно сделать, позвонив по круглосуточному бесплатному телефону 80002070, отправив информацию в электронном виде по адресу knab@knab.gov.lv или воспользовавшись мобильным приложением "Zino KNAB!".

В проекте новостной службы Латвийского телевидения "Диагноз - рак" несколько пациентов и их родственники признались, что выразили "благодарность" врачам в размере от 300 до 500 евро.

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