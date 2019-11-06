Ср, 6.11.2019
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Гражданин Узбекистана хотел откупиться от полиции. Стало только хуже

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В ночь на среду, 6 ноября, в Добельском крае был задержан гражданин Узбекистана, который превысил допустимую скорость и хотел откупиться от сотрудников полиции 50 евро, сообщила представитель Управления Земгальского региона Госполиции Арлита Долга. 

Грузовой автомобиль DAF XF105 с прицепом Krone был остановлен около 3:00 ночи на дороге Рига - Лиепая в Какениеки, так как в населенном месте его скорость на 15 км/час превысила допустимую.

Водитель автомобиля, гражданин Узбекистана, сказал сотрудникам полиции, что хочет договориться, чтобы ему не оформляли протокол административного нарушения. Он протянул паспорт, в который были вложены 50 евро.

Полиция начала уголовный процесс.

Также уголовный процесс начат за попытку подкупа, имевшую место в Тукумсом крае. Здесь за превышение скорости водитель 1981 года рождения также предлагал должностным лицам полиции 50 евро. 

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