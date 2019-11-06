Гражданин Узбекистана хотел откупиться от полиции. Стало только хуже

Грузовой автомобиль DAF XF105 с прицепом Krone был остановлен около 3:00 ночи на дороге Рига - Лиепая в Какениеки, так как в населенном месте его скорость на 15 км/час превысила допустимую.

Водитель автомобиля, гражданин Узбекистана, сказал сотрудникам полиции, что хочет договориться, чтобы ему не оформляли протокол административного нарушения. Он протянул паспорт, в который были вложены 50 евро.

Полиция начала уголовный процесс.