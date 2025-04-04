В Риге родилась еще одна тройня

В пятницу, 4 апреля, в Клинической университетской больнице им. Страдиня родились тройняшки, сообщили агентству LETA в больнице.
У родителей-рижан родились два мальчика и одна девочка.
Это уже вторая тройня, которая появилась на свет в Латвии в этом году.
Как ранее сообщалось, 21 марта в Рижском роддоме родились тройняшки-девочки. Их родители - также жители столицы.
С 1993 года семьям, в которых родились тройни, предоставляется единовременное социальное пособие, сейчас его размер составляет 15 тысяч евро. Пособие не облагается подоходным налогом и выплачивается Министерством благосостояния.
Также сообщалось, что Рижское самоуправление решило выделить семье, в которой 21 марта родилась тройня, пособие в размере 7500 евро.
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