В Риге родилась еще одна тройня

У родителей-рижан родились два мальчика и одна девочка.

Это уже вторая тройня, которая появилась на свет в Латвии в этом году.

Как ранее сообщалось, 21 марта в Рижском роддоме родились тройняшки-девочки. Их родители - также жители столицы.

С 1993 года семьям, в которых родились тройни, предоставляется единовременное социальное пособие, сейчас его размер составляет 15 тысяч евро. Пособие не облагается подоходным налогом и выплачивается Министерством благосостояния.

Также сообщалось, что Рижское самоуправление решило выделить семье, в которой 21 марта родилась тройня, пособие в размере 7500 евро.