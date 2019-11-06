Салацгриву затопило. Дворы превратились в озера, качество питьевой воды вызывает беспокойство

Как заявил капитан Салацгривского порта Нормунд Тиеснесис, за 35 лет его жизни в Салацгриве он впервые видит столь высокий уровень грунтовых вод.

"Если летом была засуха, то теперь дворы домов затопило, они превратились почти в озера. Беспокоит и качество питьевой воды, так как колодцы полны дождевой воды", - сказал Тиеснесис.

В свою очередь депутат Беверинского края и руководитель валмиерского сектора Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi Улдис Подниекс рассказал, что из-за сильных ливней необходимо непрерывно следить за изменениями в озере Буртниеку. Кроме того, на Силземниекской насосной станции проводится ремонт и работает только один насос, поэтому тщательно следят за тем, чтобы не допустить аварийной ситуации.