"Алло! Я умираю внутри. Мы можем поговорить?" Юноша от грусти обрисовал туннель у Stockmann

Вечером около 22.00 муниципальная полиция по камерам наблюдения увидела юношу, который обрисовывал стены.

Прибыв на место происшествия, этот факт подтвердился. Юношу поймали неподалеку.

Он написал на стене: "Hello! I'm dying inside. Can we talk?", что в переводе означает "Алло! Я умираю внутри. Мы можем поговорить?".

Как выяснилось, главной мотивацией юноши было закрытое общество Латвии. По его мнению, люди не говорят между собой на улице и не здороваются.

"Что здесь происходит в Латвии. Мы все так закрыты в себе. Никто не хочет говорить", - сказал он.

"Я иду по улице, хочу сказать "чао" и поговорить с прохожим. Я не могу этого сделать. В других странах так можно. Я говорил", - посетовал парень.

Полицейские спросили, было ли это протестом, на что парень ответил утвердительно. После этого он извинился и пообещал больше так не делать.

В этом случае сотрудники полиции не наложили штраф парню.