"Алло! Я умираю внутри. Мы можем поговорить?" Юноша от грусти обрисовал туннель у Stockmann
Сотрудники Рижской муниципальной полиции недавно в Риге поймали юношу, который эмоциональными текстами обрисовывал стены туннеля, ведущего в Stockmann. Оказалось, таким образом юноша хотел выразить свою позицию о происходящем в стране, сообщает Degpunktā.
Вечером около 22.00 муниципальная полиция по камерам наблюдения увидела юношу, который обрисовывал стены.
Прибыв на место происшествия, этот факт подтвердился. Юношу поймали неподалеку.
Он написал на стене: "Hello! I'm dying inside. Can we talk?", что в переводе означает "Алло! Я умираю внутри. Мы можем поговорить?".
Как выяснилось, главной мотивацией юноши было закрытое общество Латвии. По его мнению, люди не говорят между собой на улице и не здороваются.
"Что здесь происходит в Латвии. Мы все так закрыты в себе. Никто не хочет говорить", - сказал он.
"Я иду по улице, хочу сказать "чао" и поговорить с прохожим. Я не могу этого сделать. В других странах так можно. Я говорил", - посетовал парень.
Полицейские спросили, было ли это протестом, на что парень ответил утвердительно. После этого он извинился и пообещал больше так не делать.
В этом случае сотрудники полиции не наложили штраф парню.
Видео: Сюжет Degpunktā