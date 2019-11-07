Королева сказала "нет" натуральному меху!

Отныне вся новая одежда королевы, включая пальто, шапки и меховые накидки, будет изготавливаться ​​из искусственного меха. Эту информацию подтверждает и Анжела Келли, швея и многолетний дизайнер костюмов Елизаветы II.

Представители общества по защите прав животных высоко оценили решение королевы, отметив его важность в деле изменения отношения общества к использованию натурального меха.

"Мы очень довольны решением Ее Величества прекратить носить натуральный мех. Это также отражает настроение британской общественности в целом.

Глава государства, который выходит в свет без натурального меха, убедительно заявляет о том, что этот материал больше не принадлежит марке Brand Britain", - сказала исполнительный директор Humane Society International Клэр Басс.

Как уточнили в Букингемском дворце, Ее Величество королева Елизавета II продолжит носить те меховые изделия, которые были приобретены или созданы для нее лично ранее - от шляп до церемониальных мантий.

ФОТО: Reuters/ScanPix