Эксперимент: как лжелекарства попадают в Эстонию? Через Латвию!

Курьеры доставляют эстонцам десятки лжелекарств и пищевых добавок, которые запрещены в Эстонии, и чьи "чудодейственные лечебные свойства", мягко говоря, являются корявой версией правды.
Заполонившие Балтию так называемые нелекарства поступают в Эстонию через латвийскую границу.
На прошлой неделе Postimees писал о торговой сети лжелекарств, которые навязывают свои препараты доверчивым людям на эстоноязычных сайтах. На идентично построенных сайтах можно купить более 30 медицинских продуктов, или пищевых добавок.
На одном из таких сайтов журналисты заказали чудо-лекарство Bactefort, которое должно было помочь вывести из организма угнездившихся в нем паразитов, избавить от аллергии и, если верить информации на сайте, все внутренние органы должны были пережить чудесное исцеление. При помощи курьера посылка оказалась на месте через два дня.
В то утро в микроавтобусе курьера фирмы DPD доставки ожидали еще с десяток посылок той же фирмы, которая работает со страдающими от разных недугов людьми. Насколько известно курьеру, латвийская фирма отправляет посылки в Эстонию уже четыре-пять лет.
Забегая вперед, скажем, что эстонское отделение DPD намеревается переговорить с латвийскими коллегами о лжелекарствах, поскольку договор о поставке товара заключили именно южные соседи.
"Конечно, мы обратим внимание коллег на серьезные обстоятельства, выявленные в ходе эксперимента, - пообещал руководитель по продажам и маркетингу эстонского отделения DPD Янек Кивимурд. – В случае нарушения условий у DPD есть право приостановить или прекратить сотрудничество. Мы заинтересованы в доставке законных посылок".
При вскрытии посылки выяснилось, что ее отправила фирма Shopping Service. Речь идет о латвийском предприятии, которое принадлежит гражданину России Александру Казачкову.
Именно через эту фирму чудо-лекарства попадают как в Литву, так и в Эстонию.
Если верить приложенному к товару инфолистку, через эту фирму лжелекарства попадают в два десятка стран.
Рядом с Shopping Service в приложенных к чудо-лекарству бумагах можно найти и другое название - зарегистрированного по лондонскому адресу предприятия Shaldon Business Investments LLP.
На сайте фирмы утверждается, что у нее более 50 000 клиентов, которые сделали уже более 150 000 заказов. Ни одного адреса электронной почты и номера телефона на сайте нет.
А круг собственников предприятия указывает скорее на то, что речь идет о полочной фирме. По такой же схеме полочные фирмы используют для того, чтобы запутать следы.
Латвийское Shopping Service является успешным предприятием: в 2017 году оборот фирмы составил 12 миллионов, а годом ранее – 23 миллиона евро.
О проблемной фирме в октябре писал и портал Re:Baltica, сотрудник которого искал контору предприятия по ее рижскому адресу. "Работники отрицали, будто они связаны с данной фирмой, продукцией и ее продажей", - описывает латвийский журналист Лиене Бариса-Сермуле.
Лекарство, которое не лечит
Но пора и о самом заказанном лекарстве. Хотя в сопроводительной аннотации написано, что сыворотка состоит из экстрактов восьми растений, как объяснила главный специалист Департамента лекарств Кристи Кивинеэм, официально лечебные свойства есть только у одного из них – пижмы.
И тут есть нюанс: пижмы в бутылке с пипеткой так мало, что от нее нет никакой пользы. Не говоря уже о том, чтобы она лечила какие-то заболевания.
Это доказывает простой подсчет: максимальная дневная доза сыворотки содержит 189 миллиграммов жидкого экстракта цветков пижмы (1:7), что отвечает 1323 миллиграммам растительного материала.
То есть, пижмы в препарате чуть больше грамма. По данным научной литературы, лечебная доза этого растения начинается с трех граммов.
"Таким образом, максимальное количество растительного материала пижмы слишком маленькое, чтобы он мог отдать лекарству свои свойства, - говорит Кивинеэм, которая по просьбе Postimees оценила состав чудо-сыворотки. - Bactefort по своему составу не является лекарством, речь идет о продукте, входящем с состав незаконных пищевых добавок".
Этот черный список администрирует и дополняет Ветеринарно-пищевой департамент. "Ни по одной части состава продукта нельзя сказать, что оно предназначено для выведения паразитов", - сказала главный специалист пищевого отдела департамента Айрика Салуметс.
Более того, обещание вывести паразитов указывает на то, что средство лечит болезни: "Это свойство нельзя присваивать ни пищевым продуктам, ни пищевым добавкам".
И литовцы в беде
И все же Bactefort рекламируется на разных сайтах как лекарство. Но утверждения о его лечебных свойствах никак не доказаны, и по этой причине Департамент лекарств обращался в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора. Причем, неоднократно.
Департамент поднимает руки: Shopping Service, через которое лжелекарства попадают к эстонцам, является латвийским предприятием, и в этом смысле у местного департамента нет права на ведение производства.
"Проблемой может заниматься только страна нахождения предпринимателя, то есть в данном случае Латвия", - сказала помощник руководителя Департамента защиты прав потребителей Ану Вылма.
"Мы не знаем, сколько клиентов у этой фирмы в Литве",- отметила главный специалист отдела по связям с общественностью Литовского департаментам защиты прав потребителей Гедре Ненартавичуте.
"Мы сейчас расследуем обвинения, которые касаются участия предприятия Shopping Service в рекламе и продаже разных чудо-лекарств", - сказала специалист по связям с общественностью Латвийского департамента защиты прав потребителей Санта Заране.
По ее словам, на основании собранной информации можно сказать, что латвийская фирма является производителем и поставщиком этой продукции, но люди, которые, используя ложные обещания, навязывают эту продукцию другим людям, не обязательно должны быть связаны с этой фирмой.
Для этого латвийские защитники потребителей поставили опыт и сами заказали чудо-продукт. Связавшийся с ними продавец утверждал, что он из российской фирмы "Холидей", о связи которой с лжелекарствами Postimees уже писал на прошлой неделе.
"Представители Shopping Service утверждают, что за вводящей в заблуждение рекламой стоит кто-то другой, а страдает их репутация, - сказала Заране. – Мы известили об этом и эстонский Ветеринарно-пищевой департамент".
После запроса Postimees, латвийские защитники потребителей связались с фирмой, чтобы расспросить о Bactefort.
В Shopping Service ответили, что начиная с сентября они не рекламируют ни одного товара и не занимаются ими, в том числе продажей Bactefort.
На коробке с чудо-лекарством, дошедшим до Postimees, а также на имевшемся в ней инфолистке указана именно фирма Shopping Service. На листке, который лежал в посылке, в качестве отправителя указана фирма Shaldon Business Investments LLP. В Латвийском коммерческом регистре данных о такой фирме нет, также по данным регистра не связана она и с Shopping Service.
По странному стечению обстоятельств, в качестве адреса зарегистрированной в Англии фирмы указана улица Страупес в Риге. По тому же адресу расположено Shopping Service. Более того, работник по обслуживанию клиентов в разговоре с Postimees по телефону неоднократно утверждал, что если мы захотим вернуть товар, то должны отправлять его именно в фируе Shopping Service.
Продающиеся в Эстонии лжелекарства:
Подделка эстонских номеров участилась
Когда журналист Postimees оставил свой телефон на сайте Bactefort, ему перезвонила говорящая по-русски Ольга. Звонок поступил с эстонского номера, при обратном звонке на который трубку взяла эстонка, не пожелавшая говорить о лекарстве и, прежде чем прервать разговор, высказавшая недовольство тем, что ей опять звонят.
То же произошло и при заказе второго товара. С эстонского номера перезвонила говорящая по-русски продавец, но при ответном звонке трубку взял мужчина, который, по его словам, ничего не слышал о продукции.
Позвонить из-за рубежа так, чтобы на экране человека высветился эстонский номер, совсем несложно, а настоящий владелец номера не обязательно должен быть в курсе происходящего.
"Подделка эстонских номеров за рубежом в последнее время стала учащающейся тенденцией, и поскольку эти звонки поступают из-за границы, мы не может их ограничить", - признает специалист по связям с общественностью фирмы Elisa Таави Тедер. Поэтому он советует просто быть внимательнее.
"Если все же звонят с эстонского номера и на чужом языке пытаются продать какую-то услугу, нужно отнестись к происходящему критически и проверить, кто действительно предлагает товар или услугу. То, что звонят с эстонского номера или в контактах указан эстонский номер телефона, не может быть основанием при принятии решения о том, заслуживает ли поставщик услуги доверия", - сказал Тедер.