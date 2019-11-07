Прирожденные лидеры по знаку Зодиака

Большинство людей в той или иной степени стремятся к лидерству, однако далеко не каждому удается зарекомендовать себя в обществе так, чтобы к их мнению прислушивались. Заработать репутацию уверенного, целеустремленного и приятного человека непросто. Однако представители нескольких знаков зодиакального круга обладают особенно развитой интуицией, обаянием и харизмой, которые привлекают окружающих. Это прирожденные лидеры, уверяют астрологи.

Овен

Воинственный Овен - безупречный лидер. Он может управлять окружающими, но также готов брать на себя ответственность и защищать их. Близкие Овна могут быть спокойны: они в надежных руках.

Представитель этого знака - сильная личность, у которой всегда много энергии и энтузиазма, чтобы действовать и достигать поставленных целей.

Овну необходимо получать легкий стресс, чтобы чувствовать себя живым. Он был рожден, чтобы работать, руководить и заниматься решением проблем.

Рак

Ответственный Рак никогда не нарушает правила и всегда живет по совести. Он серьезно относится к своей жизни, готов усердно работать и помогать окружающим. Рак очень уважает себя, своих близких и даже незнакомых людей. Это его огромное преимущество, которое и делает его лидером.

Рак предпочитает действовать из тени, используя продуманные маневры и не вступая в открытую конкуренцию. Его смело можно назвать "серым кардиналом".

Как правило, эта скрытая деятельность приносит большие результаты, чем те, которых могут добиться лидеры, идущие напролом.

Лев

Рожденные под знаком Льва имеют необычный талант. Они могут влиять на других и обладают удивительной способностью убеждать. Лев может поладить с любым и "уболтать" его на выгодные (для себя, конечно) условия.

Это лидер, который верит в себя, в свои идеи и своих людей и источает бесконечный поток позитивной энергии.

Лев буквально заражает оптимизмом, разжигает азарт и мотивирует к победе.

Весы

Весы - гармоничный знак. Дипломатичность и гибкость позволяют его представителям занимать лидирующие позиции и при этом не прибегать к жестким методам управления и манипулирования. Развитые лидерские и социальные навыки позволяют Весам устанавливать контакт с разными людьми.

Дипломатичному лидеру запросто удается сгладить конфликт, расположить собеседника к себе, выстроить доверительные отношения, выслушать и подменить чужое мнение.

Окружающие, не отдавая себе в этом отчета, начинают говорить и делать то, чего хочет их "тайный управитель".

Стрелец

Конкуренция вдохновляет и заряжает Стрельца, который любит добиваться своего, особенно в условиях жесткой борьбы. Он предпочитает использовать честные и прямые рычаги управления. Вместо того чтобы юлить и играть втемную, Стрелец идет напролом, подавляя противников своим напором. Такие яркие качества вызывают уважение у окружающих, заряжают их энтузиазмом и решительностью.

Уверенность Стрельца позволяет ему выходить за рамки дозволенного, получать подарки судьбы и достигать успеха в любом деле.

Козерог

Козерог очень трудолюбив и целеустремлен. Если он ставит перед собой цель, то делает все, чтобы ее достичь. Он не боится неудач и поражений. Даже если удача отвернулась от Козерога, он все равно будет пытаться добиться успеха. Ничто не может его остановить.

Спокойный и самоуверенный лидер не играет в игры, а зарабатывает свою репутацию тяжелым и честным трудом.

Идти за Козерогом - благородное дело, ведь в конце этого пути команду обязательно ждет триумф.