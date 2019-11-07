"Он был размером с пачку сахара": NMPD рассказала о принятии родов в темноте на обочине
"Есть вызовы, забыть которые невозможно - и этот один из них", - с таких слов начинается сообщение Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) в Facebook, в котором рассказывается о принятых год назад преждевременных родах в темноте и на обочине дороги. "Той ночью решающим могло стать даже малейшее дуновение ветра..."
"Часы показывали 5:38, когда в машине медиков появился на свет один из самых маленьких наших пациентов. Ребеночек родился преждевременно, более чем за два месяца до установленного срока, совсем маленький и беззащитный", - пишет NMPD сравнивая новорожденного с "пачкой сахара", так как малыш весил всего килограмм.
Роды были критическими как для матери, так и для ребенка. 14 сотрудников NMPD делали все, чтобы спасти им жизнь.
"Для таких детей фатальной могло стать изменение температуры воздуха или даже небольшой поток ветра - настолько хрупка жизнь младенца в первые мгновения после рождения.
Кроме того, родившимся преждевременно необходимы особая, специфическая помощь и оборудование, чтобы спасти жизнь ребенка".
Скорая помощь незамедлительно доставила мать с новорожденным в больницу в Риге, проделав путь более 100 километров.
"В этот раз значение имела не только скорость, но и у очень срочная и особая помощь, которую на протяжении всего пути нужно было обеспечить как младенцу, так и маме. В ходе бесчисленных разговоров наши диспетчеры Центра оперативного управления и врачи специализированного медицинского центра координировали ситуацию, организуя предоставление помощи до момента, когда мы сможем передать мать с ребенком в руки коллег Клинической университетской больницы Страдиня".
"Каждая минута, мысли и действия каждого коллеги были направлены на одну цель - сделать все, чтобы защитить маленькую, хрупкую, только что родившуюся жизнь. Нам удалось!"
NMPD пишет, что в четверг, 7 ноября, маленький выживший празднует свой первый день рождения. "Мы получили новость, что у ребеночка и мамы все хорошо, малыш развивается, учится ползать, уже встает на ноги".
Медики, принимавшие роды на шоссе, отправились в гости к малышу, чтобы передать поздравления от службы.
"Спасибо нашей коллеге Яне Петровской, которая своими руками сделала сердечный подарок - вспоминая о событиях того дня и особом ребеночке, который родился маленьким, как пачка сахара, она связала маленького зайчика и автомобиль NMPD, который стал первым местом нашей встречи", - написала служба, поделившись фотографией с подарками для юбиляра.