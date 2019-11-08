Кто это?! Невероятно похудевшую и сменившую стиль Волочкову вообще не узнать
Случилось невероятное! Эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова, которую постоянно критикуют за ее любовь к микро-бикини, демонстрацию шпагатов во всех мыслимых и немыслимых местах и безвкусные наряды, преобразилась до неузнаваемости.
Еще в августе, когда экс-прима Большого театра делилась со своими поклонниками кадрами из Греции, где она отдыхала, многие обратили внимание на то, что артистка очень похудела. Но Анастасия решила пойти еще дальше - она сменила прическу и примерила невероятно элегантное черное платье-футляр. Придраться можно, пожалуй, только к обуви - туфлям на высоченном каблуке и ее любимой платформе.
"Как никогда, Анастасия, вы сегодня прекрасны", "Какая стройная", "Анастасия, рада видеть красивые фото вместо обычных и надоевших всем шпагатов",
"Просто супер. И прическа, и фигура, и платье... Красота", - пишут пораженные преображением Волочковой фолловеры.
Оцените и вы это невероятное перевоплощение!