Пт, 8.11.2019
Если эта новость дойдет до артиста, я призываю его уважать Латвию, наш территориальный суверенитет и в своем государстве способствовать демократическим ценностям, уменьшая напряженность в отношениях двух стран. Сандис Гиргенс о "черном списке" для Тимати
  • RUS TVNET
  • Красотка
  • Жизнь
  • Кто это?! Невероятно похудевшую и сменившую стиль Волочкову вообще не узнать

Кто это?! Невероятно похудевшую и сменившую стиль Волочкову вообще не узнать
Даже хейтеры замолчали

ФОТО: скриншот instagram.com/volochkova_art

Случилось невероятное! Эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова, которую постоянно критикуют за ее любовь к микро-бикини, демонстрацию шпагатов во всех мыслимых и немыслимых местах и безвкусные наряды, преобразилась до неузнаваемости.

Еще в августе, когда экс-прима Большого театра делилась со своими поклонниками кадрами из Греции, где она отдыхала, многие обратили внимание на то, что артистка очень похудела. Но Анастасия решила пойти еще дальше - она сменила прическу и примерила невероятно элегантное черное платье-футляр. Придраться можно, пожалуй, только к обуви - туфлям на высоченном каблуке и ее любимой платформе.

"Как никогда, Анастасия, вы сегодня прекрасны", "Какая стройная", "Анастасия, рада видеть красивые фото вместо обычных и надоевших всем шпагатов",

"Просто супер. И прическа, и фигура, и платье... Красота", - пишут пораженные преображением Волочковой фолловеры.

Оцените и вы это невероятное перевоплощение!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ