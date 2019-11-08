Кто это?! Невероятно похудевшую и сменившую стиль Волочкову вообще не узнать

Еще в августе, когда экс-прима Большого театра делилась со своими поклонниками кадрами из Греции, где она отдыхала, многие обратили внимание на то, что артистка очень похудела. Но Анастасия решила пойти еще дальше - она сменила прическу и примерила невероятно элегантное черное платье-футляр. Придраться можно, пожалуй, только к обуви - туфлям на высоченном каблуке и ее любимой платформе.