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  • Европейская партия зелёных будет решать вопрос о лишении полноправного статуса латвийских "зелёных"

Европейская партия зелёных будет решать вопрос о лишении полноправного статуса латвийских "зелёных"

Эдгар Таварс

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Делегаты Совета Европейской партии зеленых (ЕНП), в Тампере с пятницы по воскресенье будут решать отнимать ли статус полноправных членов у Латвийской партии зеленых (ЛЗП). 

ЛЗП упрекают политических действиях, которые противоречат ценностям "зеленых" и уставу Европейской зеленой партии. Также в несоблюдении демократических принципов внутри партии и "хронической" незаинтересованности в функционировании Европейской зеленой партии в форме неуплаты членских взносов или задержки платежей. Партия также не отправляет делегатов на конгрессы и не контактирует с представителями Европейской зеленой партии.

Среди политических "грехов" партии упоминается поддержка лидера ЛЗП Эдгара Таварса нынешнего президента США Дональда Трампа, а также голосование членов ЛЗП против так называемого закона о сожительстве, гомофобные высказывания. Также критикуется решение бывшего президента Латвии Раймонда Вейониса огласить закон о переходе обучения на латышский язык, нежелание принимать лиц, ищущих убежища, по квотам, а также голосование членов ЛЗП в Сейме против Стамбульской конвенции

В свою очередь, нарушение принципов демократии во внутренней деятельности ЛЗП было признано нарушением гендерного баланса в партийных структурах и разделении полномочий.

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