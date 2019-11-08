Европейская партия зелёных будет решать вопрос о лишении полноправного статуса латвийских "зелёных"

ЛЗП упрекают политических действиях, которые противоречат ценностям "зеленых" и уставу Европейской зеленой партии. Также в несоблюдении демократических принципов внутри партии и "хронической" незаинтересованности в функционировании Европейской зеленой партии в форме неуплаты членских взносов или задержки платежей. Партия также не отправляет делегатов на конгрессы и не контактирует с представителями Европейской зеленой партии.

Среди политических "грехов" партии упоминается поддержка лидера ЛЗП Эдгара Таварса нынешнего президента США Дональда Трампа, а также голосование членов ЛЗП против так называемого закона о сожительстве, гомофобные высказывания. Также критикуется решение бывшего президента Латвии Раймонда Вейониса огласить закон о переходе обучения на латышский язык, нежелание принимать лиц, ищущих убежища, по квотам, а также голосование членов ЛЗП в Сейме против Стамбульской конвенции