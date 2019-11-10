В США мужчина случайно выпил чай с марихуаной в McDonald’s

24-летний Пэрриш Браун (Parrish Brown) заказал куриные наггетсы, двойной чизбургер и холодный чай, куда попросил ещё добавить дольку лимона. Сразу же после того, как Браун попробовал напиток, он заметил, что вкус отличается от обычного. Но мужчина продолжил пить чай, так как очень хотел пить.