В США мужчина случайно выпил чай с марихуаной в McDonald’s

Житель США выпил холодный чай в ресторане быстрого питания McDonald’s в результате чего опьянел, передаёт Metro.
24-летний Пэрриш Браун (Parrish Brown) заказал куриные наггетсы, двойной чизбургер и холодный чай, куда попросил ещё добавить дольку лимона. Сразу же после того, как Браун попробовал напиток, он заметил, что вкус отличается от обычного. Но мужчина продолжил пить чай, так как очень хотел пить.
Браун все-таки решил открыть пластиковый стаканчик, где обнаружил на дне три пакетика с марихуаной.
"Я никогда в жизни не пробовал марихуану, поэтому почувствовал странные ощущения сразу же, как только начал пить. По вкусу это не было похоже ни на что", — рассказал Браун.
После случившегося мужчина рассказал, что опьянел прямо на работе, запаниковал и позвонил отцу, так как не хотел проблем.
Правоохранительные органы начали расследование дела совместно с McDonald’s.