LTV: в строительстве объектов РД, возможно, использовалась сомнительная схема привлечения гастарбайтеров

Программа описала суть схемы - гражданин Украины или другой третьей страны устроен не в Латвии, а в другой стране Евросоюза, где привлечение гастарбайтеров легче. В Латвию его или её отправляют в командировку или в поездку по повышению квалификации.

LTV поясняет, что привязка к Польской фирме позволяет обойти несколько препятствий - к работникам, которые отправляются в командировку, относятся законы не Латвии, а Польши. Например, если гастарбайтера принимает на работу латвийское предприятие, ему нужно платить среднюю в Латвии зарплату (в этом году это 1004 евро). К тем, кто формально работает в Польской фирме, это условие не относится. Информация, имеющаяся в распоряжении de facto, позволяет предположить, что одна из подозрительных схем, возможно, использовалась на стройке Рижского самоуправления во время строительства социального жилья и центра здоровья в Болдерае.

В этом году там к монтажным работам были привлечены граждане Украины, которые были отправлены в командировку из Литвы. Теоретически, литовскому предприятию, что отправило украинцев, тоже нужно быть строительным коммерсантом. Однако литовский Центр журналистских расследований помог выяснить программе, что юридическое лицо "Darbo organizavimas" - неправительственная организация (NVO), а не строительная компания. Она принадлежит гражданам Украины и судя по финансовым отчётам, в прошлом году официальные зарплаты почти не платили.

С литовской фирмой программе связаться не удалось. Литовским партнёром в Латвии был не строитель объекта Velve, а его субподрядчик предприятие Aris būve.

Её представитель в разговоре с LTV пояснил, что литовские предприятия сами подают заявки и предлагают рабочую силу, однако проверить платит ли налоги литовская фирма, что доставляет работников - не было в их власти.

Заказчик - Rīgas pilsētbūvnieks - пояснил, что отвечает только за то, чтобы строительство происходило согласно строительным нормативам, но то уплачены ли все налоги - не в его компетенции. Предприятие Velve программе пояснило, что о том, как работников привлекает конкретный субподрядчик, не знает.