Ляйсан Утяшева раскрыла пикантные подробности брака с Павлом Волей

Совсем скоро звездному браку исполнится семь лет.

Утяшева рассказала ведущей Лауре Джугелии, что иногда, когда Ляйсан приходит с работы без сил, Павел настойчиво требует исполнения супружеского долга.

"Я иногда ночами устаю, а он ненасытный. Он трехногий", - отметила она.

После рождения первого ребенка Утяшева заметно прибавила в весе. Тогда окружающие стали говорить, что звезда увеличила грудь. В этом был большой плюс, Павел стал еще больше проявлять к ней интерес. Сейчас Ляйсан сильно похудела, а вместе с весом ушла и грудь.

"Паша, мне кажется, хочет третьего ребенка только из-за сисек. Он говорит: "Такая грудь была. Пятый размер! Как было красиво, наливно!"" - вспомнила она слова супруга.

Вообще Утяшева призналась, что познала начала вести половую жизнь. Ведь у нее был жесткий спортивный режим, а отношения с мужчинами были запрещены. Это объяснялось тем, что могло привести к изменению форм тела и ухудшению спортивных результатов.

Бывшая спортсменка признается, что на многое готова ради мужа, которого любит по-настоящему.

"Он меня вдохновляет", - говорит она.

Сейчас звезда признается, что спорт помогает ей быть в отличной форме. Именно из-за ее внешности муж до сих пор ее ревнует и относится негативно, если она оголяет верхнюю часть тела на фото.