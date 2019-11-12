Вт, 12.11.2019
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Ляйсан Утяшева раскрыла пикантные подробности брака с Павлом Волей

Ляйсан Утяшева

ФОТО: скриншот видео

34-лятняя телеведущая, а в прошлом чемпионка по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева стала участницей YouTube-шоу Peopletalk TV. В откровенном разговоре женщина раскрыла пикантные подробности о браке с шоуменом Павлом Волей. 

Совсем скоро звездному браку исполнится семь лет. 

Утяшева рассказала ведущей Лауре Джугелии, что иногда, когда Ляйсан приходит с работы без сил, Павел настойчиво требует исполнения супружеского долга. 

"Я иногда ночами устаю, а он ненасытный. Он трехногий", - отметила она. 

После рождения первого ребенка Утяшева заметно прибавила в весе. Тогда окружающие стали говорить, что звезда увеличила грудь. В этом был большой плюс, Павел стал еще больше проявлять к ней интерес. Сейчас Ляйсан сильно похудела, а вместе с весом ушла и грудь. 

"Паша, мне кажется, хочет третьего ребенка только из-за сисек. Он говорит: "Такая грудь была. Пятый размер! Как было красиво, наливно!"" - вспомнила она слова супруга. 

Вообще Утяшева призналась, что познала начала вести половую жизнь. Ведь у нее был жесткий спортивный режим, а отношения с мужчинами были запрещены. Это объяснялось тем, что могло привести к изменению форм тела и ухудшению спортивных результатов.

Бывшая спортсменка признается, что на многое готова ради мужа, которого любит по-настоящему. 

"Он меня вдохновляет", - говорит она. 

Сейчас звезда признается, что спорт помогает ей быть в отличной форме. Именно из-за ее внешности муж до сих пор ее ревнует и относится негативно,  если она оголяет верхнюю часть тела на фото.

"Мне хочется, чтобы он меня носил на руках и спина у него не подкосилась", - поясняет Ляйсан. 

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