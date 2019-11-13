Фальшивое СМИ использовалось для того, чтобы собирать информацию для частного бизнеса

С 2017 года Верховный суд начал получать запросы об информации от издания Likuma vara. Его в основном интересовали нюансы конкретных приговоров, состав судей.

Председатель департамента по гражданским делам Верховного суда Айгарс Струпишс рассказывает:

"Когда мы заметили, что что-то не в порядки с этим СМИ, я отправил им вопрос — где можно ознакомиться с их публикациями. Ответа не последовало. Примерно полгода было затишье. Но потом снова в конце прошлого года и в начале этого начали приходить запросы на информацию".

В интернете нет ни публикаций издания Likuma vara, ни домашней странички, ни информации о редакции. В Латвийской национальной библиотеке также ответили, что информации об этом СМИ не существует. Это является серьёзным доказательством того, что СМИ на самом деле не действует.

Председатель департамента по гражданским делам Верховного суда Айгарс Струпишс добавляет:

"Тогда мы заметили, что эти вопросы совпадают с теми, что находятся у нас в делопроизводстве, которыми руководит присяжный адвокат Нормундс Шлитке".

Шлитке известен своей плохой репутацией. В своё время он набил руку на рынке недвижимости, часто занимался взысканием платежей по налогам на землю в принудительном порядке.

Он не скрывает, что создатель Likuma vara - публицист Артурс Снипс работает с ним вместе. В бизнесе, который связан с принудительной арендой земли и недвижимостью.

Разговор с присяжным адвокатом Нормундом Шлитке

- Где можно ознакомиться с публикациями Likuma vara?

- Вы не можете. Конкретно вы — нет.

- И кто может?

- Те, на кого это рассчитано.

- И почему в библиотеке нельзя с ними ознакомиться?

- Не рассчитано на это.

- В таком случае, это не средство массовой информации.

- Вы задаёте неправильный вопрос.

- Является ли Likuma vara инструментом для вашего бизнеса?

- Не думаю. Каким образом? Масс-медиа не может быть использовано в каких-либо интересах.

Судья Айгарс Струпишс считает, что это СМИ является прикрытием, с помощью которого Шлитке собирает информацию, чтобы помочь фирмам, связанным с адвокатом, выиграть в суде и получить больший доход.

Передаче Melu teorija известно, что Likuma vara запрашивала информацию и в генпрокуратуре.

"То, что не существует публикаций, уже указывает на то, что это СМИ не действует. Если бы каждый адвокат, каждый бизнесмен создал своё СМИ, чтобы получать информацию от госучреждений, так не должна выстраиваться коммуникация с государством. Это может довести до абсурда, когда преступная группировка начнёт требовать информацию из прокуратуры, и так далее. Это и вправду может привести к абсурду", - говорит председатель департамента по гражданским делам Верховного суда Айгарс Струпишс.

СМИ имеют определённые привилегии, чтобы они могли служить обществу. Если масс-медиа служит конкретному адвокату или бизнесу, это не масс-медиа, даже если и формально оно так зарегистрировано.

Закон говорит, что содержание СМИ должно быть доступным, оно должно издаваться не реже, чем раз в 3 месяца. Если публикаций в течении года нет, то СМИ исключают из регистра предприятий. Этого не произошло.