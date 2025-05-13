Главное за 13 мая Победа Латвии в матче на ЧМ по хоккею, суд признал виновным депутата Сейма и что с болезнью вейперов в Латвии

Во вторник, 13 мая, в швейцарском Базеле стартует "Евровидение-2025". Прошлый конкурс был омрачен первой в истории дисквалификацией участника. Чем это "Евровидение" отличается от предыдущих, кто считается фаворитом у букмекеров и почему представительница Мальты была вынуждена поменять название своей песни?

В третьем матче на чемпионате мира 2025 года сборная Латвии по хоккею встретится со сборной Словении . Перед дуэлью TVNET+ поговорил с капитаном сборной наших следующих соперников Робертом Саболичем. Представитель Словении выразил свое мнение по поводу предстоящей дуэли и охарактеризовал хоккей на своей родине.

Она была одной из моделей времен Атмоды. Ее лицо было на обложках и страницах модных журналов. Она снималась как в местной, так и в зарубежной рекламе. Далеко от моды она не ушла, однако теперь Лолита Граудиня на другой стороне - с кистью, щипцами для завивки и целым чемоданом одежды. Ее дни проходят в фотосессиях и на съемочных площадках. Последним из проектов стал фильм "Кремлевский волшебник" с Джудом Лоу. Однако и история ее любви достойна кино...