Главное за 13 мая Победа Латвии в матче на ЧМ по хоккею, суд признал виновным депутата Сейма и что с болезнью вейперов в Латвии

Уходящий день был насыщен важными событиями - Латвия обыграла Словению, забросив 4 шайбы за 5 минут, суд первой инстанции признал депутата Сейма виновным в подделке документов, а RUS TVNET выяснил, выявлены ли случаи опасной болезни вейперов EVALI в Латвии. Об этих и других новостях вторника, 13 мая, - в подборке RUS TVNET.
Новости Латвии:
Во вторник, 13 мая, сборная Латвии по хоккею в Стокгольме провела свой третий матч на чемпионате мира, обыграв команду Словении.
Повальное увлечение молодежи электронными сигаретами не прошло бесследно: на мировой арене появилась серьезная легочная болезнь EVALI (E-cigarette and vaping use-associated lung injury), чреватая в том числе и летальным исходом. TVNET+ выяснил, выявлены ли случаи этого заболевания в Латвии и насколько оно опасно. А в Минздраве рассказали, какие нормативные акты готовятся, чтобы ужесточить наказание за нелегальное распространение электронных сигарет.
Гостем передачи "Кто вам платит?" в студии TVNET+ стал латвийский историк искусства и блогер-миллионник Артур Чех, с которым мы поговорили о лучшем музее Латвии, переоценённых художниках, съёмках у Кирилла Серебренникова и лекциях в Минске.
За первые три месяца этого года в Латвии было зарегистрировано 2756 новорожденных, что на 12,6% или 398 меньше, чем в соответствующем периоде 2024 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
Сегодня, 13 мая, Рижский районный суд признал депутата Сейма, семейного врача Юриса Яковина (Союз зеленых и крестьян), а также адвокатов из Валмиеры - Эдгарса Атлациса и Агнесе Кауце - виновными в подделке документа.
За рубежом:
Уроженец Эстонии, оказавшийся в списке наемников ВС РФ, вышел на связь с Rus.Postimees. Сергей Земляной отрицает свой контракт с российской армией, но признает, что был в вербовочном пункте в Москве и что общается с другими наемниками армии России. Rus.Postimees публикует его объяснения без купюр. Наши источники, ранее сообщившие подробности биографии уроженца Пярну, в эти объяснения не верят.
Предложив переговоры в Турции Путин хотел показать Трампу, что готов договариваться и загнать Зеленского в ловушку. Но украинский лидер его переиграл, констатирует Иван Преображенский.
Все шестеро членов так называемой "группы Русева" — работавшей в Британии шпионской ячейки, состоявшей из граждан Болгарии, — ранее признанные виновными в шпионаже в пользу России, приговорены к реальным срокам лишения свободы.
Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) официально признал Россию ответственной за крушение над Донбассом в июле 2014 года самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли 298 человек.
Если российский диктатор Владимир Путин не прибудет в четверг, 15 мая, в Стамбул на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, это станет ясным сигналом того, что у Москвы нет никаких намерений остановить свое вторжение. Об этом во вторник, 13 мая, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Интересное чтиво:
Вратарь сборной Латвии по хоккею Густав Давис Григалс оказался внуком известного актера, сообщает журнал Kas Jauns.
Во вторник, 13 мая, в швейцарском Базеле стартует "Евровидение-2025". Прошлый конкурс был омрачен первой в истории дисквалификацией участника. Чем это "Евровидение" отличается от предыдущих, кто считается фаворитом у букмекеров и почему представительница Мальты была вынуждена поменять название своей песни?
В третьем матче на чемпионате мира 2025 года сборная Латвии по хоккею встретится со сборной Словении. Перед дуэлью TVNET+ поговорил с капитаном сборной наших следующих соперников Робертом Саболичем. Представитель Словении выразил свое мнение по поводу предстоящей дуэли и охарактеризовал хоккей на своей родине.
Она была одной из моделей времен Атмоды. Ее лицо было на обложках и страницах модных журналов. Она снималась как в местной, так и в зарубежной рекламе. Далеко от моды она не ушла, однако теперь Лолита Граудиня на другой стороне - с кистью, щипцами для завивки и целым чемоданом одежды. Ее дни проходят в фотосессиях и на съемочных площадках. Последним из проектов стал фильм "Кремлевский волшебник" с Джудом Лоу. Однако и история ее любви достойна кино...
Спектакль легендарного режиссера Дмитрия Крымова "Записки сумасшедших" родился в латвийской столице девять месяцев назад, объездил много стран и осенью отправится в продолжительное турне по США. Однако для нашей публики показ на сцене театра "Дайлес" 12 мая стал прощальным. Смотрите, кто на нем побывал!
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