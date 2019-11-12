Польша шокирована фильмом Netflix о нацистских лагерях смерти

Премьер Польши подчеркнул, что нанесенные на карту нацистские лагеря смерти в фильме отмечены на территории современной Польши, что может создать впечатление, что Польша может каким-либо образом отвечать за нацистские лагеря смерти, расположенные на ее территории во время нацистской оккупации во время Второй мировой войны.

Представители Netflix в интервью агентству Reuters указали, что предприятие проинформировано о беспокойстве Польши по поводу фильма. Более подробных комментариев компания не предоставила.

Нацистская Германия вторглась в Польшу в 1939 году, таким образом начав Вторую мировую войну.

В письме Моравецкого руководителю Риду Хастингсу указано, что важно чтить память и сохранять правду о Второй мировой войне и холокосте.

Однако политик выразил надежду, что создатели фильма неосознанно допустили ошибку и она будет исправлена.

На минувшей неделе в Польше вступил в силу новый закон, предусматривающий уголовную ответственность за попытки указывать на ответственность Польши в зверствах, совершенных нацистской Германией.

На неверное отображение польской границы указало и Министерство иностранных дел Польши.

.@Netflix, stay true to historical facts!



During the time which the “The Devil Next Door” series describes, Poland’s territory was occupied, and it was Nazi Germany who was responsible for the camps. The map shown in the series does not reflect the actual borders at that time. pic.twitter.com/W5i8C9THo3 — Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) November 10, 2019