Вт, 12.11.2019
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Польша шокирована фильмом Netflix о нацистских лагерях смерти

Нацистский концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау, также известный как Освенцим.

ФОТО: SIPA/Scanpix

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к американскому стриминговому сервису Netflix, потребовав внести изменения в документальный фильм The Devil Next Door, который повествует о нацистских лагерях смерти, сообщает BBC. 

Премьер Польши подчеркнул, что нанесенные на карту нацистские лагеря смерти в фильме отмечены на территории современной Польши, что может создать впечатление, что Польша может каким-либо образом отвечать за нацистские лагеря смерти, расположенные на ее территории во время нацистской оккупации во время Второй мировой войны.

Представители Netflix в интервью агентству Reuters указали, что предприятие проинформировано о беспокойстве Польши по поводу фильма. Более подробных комментариев компания не предоставила.

Нацистская Германия вторглась в Польшу в 1939 году, таким образом начав Вторую мировую войну. 

В письме Моравецкого руководителю Риду Хастингсу указано, что важно чтить память и сохранять правду о Второй мировой войне и холокосте.

Однако политик выразил надежду, что создатели фильма неосознанно допустили ошибку и она будет исправлена. 

На минувшей неделе в Польше вступил в силу новый закон, предусматривающий уголовную ответственность за попытки указывать на ответственность Польши в зверствах, совершенных нацистской Германией. 

На неверное отображение польской границы указало и Министерство иностранных дел Польши. 

Галерея: Узники концентрационных лагерей

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