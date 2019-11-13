"Депутат - друг одеколона?": у Сейма протестуют против повышения акциза на алкоголь

Протестующие держали в руках плакаты, на которых было написано "Больший акциз на алкоголь - это выгодно одеколону", "Снизьте акциз на алкоголь!", "Алкогольный акциз - зеленый свет для черного рынка", "Мы против глупости в политике", "Депутат - друг одеколона?" и другие.

Напомним, решение о повышении ставки акцизного налога с 1 марта 2020 года было принято в 2017 году.

По мнению организаторов акции, правительство, повысив акциз на алкоголь, уничтожит приграничную торговлю алкоголем и по крайней мере 150 рабочих мест в Видземе, а предприятия, торгующие алкоголем, потерпят банкротство.

Согласно расчетам, основанным на результатах опроса, проведенного Латвийской ассоциацией алкогольной отрасли и Латвийской торгово-промышленной палатой, увеличение акциза на алкоголь в 2020 году принесет бюджету убытки в размере 367,5 млн евро или свыше 1% от внутреннего валового продукта. Государство потеряет поступления от акциза на алкоголь, НДС, акцизного налога на горючее и налогов на рабочую силу, а также потратит 500 тыс. евро на пособия по безработице.