В Риге собрано более 10 000 подписей за возвращение ночного общественного транспорта

Сбор подписей был начат в среду, 19 марта.

Автор инициативы Рейнис Зирнис отмечает, что до начала пандемии Covid-19 в Риге действовали ночные маршруты общественного транспорта, которые позволяли жителям перемещаться по городу в ночное время. Однако в связи с введенными ограничениями во время пандемии ночное сообщение было отменено.

Он указывает, что в настоящее время общественный транспорт в Риге работает примерно с 6:00 до полуночи.

По словам Зирниса, в целях экономии ресурсов ночные маршруты можно было бы запустить хотя бы по четвергам, пятницам и субботам - по самым востребованным направлениям, соединяющим центр Риги с крупнейшими районами города.

Автор инициативы считает, что это дало бы жителям более доступную альтернативу такси и сделало бы передвижение по городу в ночное время более удобным. Выиграют не только те, кто хочет вернуться домой после позднего вечера, концерта или другого культурного события, но и те, кто работает в ночные смены.

Ранее TVNET сообщал, что в марте 2020 года, на фоне резкого снижения пассажиропотока из-за пандемии Covid-19, были внесены изменения в расписание движения общественного транспорта, включая полную отмену ночных маршрутов.