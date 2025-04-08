Вступил в силу приговор отцу, насиловавшему несовершеннолетнюю дочь

Верховный суд Латвии отказался возбудить кассационное производство, тем самым вступил в законную силу приговор Рижского окружного суда, по которому мужчине, признанному виновным в изнасиловании своей несовершеннолетней дочери, назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы и 5 лет пробационного надзора. Об этом сообщает Верховный суд.
Мужчина был привлечен к уголовной ответственности за изнасилование своей дочери, не достигшей 16-летнего возраста, за сексуальное насилие в ее отношении, совращение несовершеннолетней, а также за хранение материалов порнографического характера. Уголовное дело расследовала прокуратура Пририжья.
Согласно обвинению, мужчина, пользуясь моментами, когда оставался наедине с дочерью, действуя с целью удовлетворения преступной склонности, использовал ее беспомощное состояние и доверие к нему как к отцу, чтобы насиловать ее.
Подобные действия в отношении потерпевшей совершались не единожды. По данным обвинения, обвиняемый как минимум трижды совершал действия, квалифицируемые как акты анального секса. В результате его противоправных действий была грубо нарушена неприкосновенность потерпевшей, ее нравственные устои, а также поставлено под угрозу нормальное физическое и психическое развитие ребенка.
Кроме того, обвиняемый требовал от своей дочери присылать эротические фотографии и видеоматериалы. Чтобы склонить ее к этому, он предлагал материальные блага в обмен на запрашиваемые видео, а в случае отказа запрещал пользоваться мобильным телефоном. Полученные материалы он сохранял на своем компьютере.
Верховный суд, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе относительно квалификации совершенных преступлений, пришел к выводу, что они не вызывают сомнений в правомерности приговора. Соответственно, в силу вступает решение Земгальского апелляционного суда, оставившего приговор Рижского окружного суда без изменений.
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