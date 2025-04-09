«Если бы господин Ермак был государственным деятелем, как человек с и без того сомнительной репутацией, он бы ушел в отставку этой зимой, когда заверил украинское руководство, что никакого нападения со стороны России не будет, что снизило готовность Украины. Тем не менее, никогда не поздно поступить правильно», — сказала она.

Тогда Ермак заявил в интервью NV, что заявления Спартц никак не повлияли на его общение с Вашингтоном.

«Я до сих пор считаю, что люди умнее любой пропаганды, и поэтому никак не ответил. Хотя это оскорбительно, хотя это и не соответствует действительности, хотя это абсолютная ложь», — сказал он.

США действительно продолжали оказывать Украине помощь, пока осенью 2023 года сторонники Дональда Трампа не заблокировали дополнительный пакет помощи, предложенный Белым домом.

Позже в громком интервью «Европейской правде» конгрессвумен отметила якобы существующие препятствия в установлении надзора за военной помощью США Украине.

После этого США, ЕС и НАТО заявили, что не имеют претензий к использованию Украиной западного оружия, а Верховная рада поддержала создание комиссии по надзору за поставками западного оружия Украине.

«Рожденная в СССР»

Республиканка Виктория Спартц — первый политик украинского происхождения в Конгрессе США: она стала членом Палаты представителей в 2020 году, победив на выборах в штате Индиана. Впоследствии она переизбралась на эту должность.