Главное за 8 апреля Позитивные сдвиги в деле E. coli, четверть россиян за аннексию Балтии и реалии латвийской проституции

Новости Латвии:

Специалисты отмечают позитивные сдвиги в расследовании вспышки инфекции E. coli, но четких результатов пока не обещают, прозвучало во вторник на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым делам, сообщает агентство LETA.

Андрей Яхимович - латвийский рок-музыкант, известный как барабанщик и солист группы "Поезд Ушёл" и лидер "Цемента", один из основателей и бессменный президент Рижского рок-клуба - сейчас борется с тяжелой болезнью и нуждается в поддержке.

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В понедельник, 7 апреля, разошлись пути латвийской национальной авиакомпании airBaltic и ее председателя правления Мартина Гаусса. Гаусс занимал должность руководителя авиакомпании 13 лет. Несмотря на то, что в эти годы кресло под Гауссом шаталось неоднократно, последний год был особенно тревожным, сообщает передаче TV3 Ziņas.

Государственная пограничная охрана Латвии передала в прокуратуру для начала уголовного преследования уголовное дело в отношении 25 граждан Украины, которые в составе организованной группы занимались производством контрафактных сигарет в городе Лудза. Об этом агентству LETA сообщила пресс-служба ведомства.

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