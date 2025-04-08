Главное за 8 апреля Позитивные сдвиги в деле E. coli, четверть россиян за аннексию Балтии и реалии латвийской проституции

Эпидемиологи наконец отмечают положительную динамику в расследовании вспышки опасной кишечной инфекции E. coli. Тем временем страна оглядывается на 13-летнюю эпоху Мартина Гаусса в airBaltic, фанаты собирают средства для рок-музыканта Андрея Яхимовича, а под Смилтене взрыв газового баллона полностью разрушил квартиру. Дональд Трамп недоволен продолжением бомбардировок Украины, а Владимир Зеленский впервые признал военные операции в Белгородской области. Об этом и многом другом во вторник, 8 апреля - в свежей подборке RUS TVNET.
Новости Латвии:
Специалисты отмечают позитивные сдвиги в расследовании вспышки инфекции E. coli, но четких результатов пока не обещают, прозвучало во вторник на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым делам, сообщает агентство LETA.
Андрей Яхимович - латвийский рок-музыкант, известный как барабанщик и солист группы "Поезд Ушёл" и лидер "Цемента", один из основателей и бессменный президент Рижского рок-клуба - сейчас борется с тяжелой болезнью и нуждается в поддержке.
В понедельник, 7 апреля, разошлись пути латвийской национальной авиакомпании airBaltic и ее председателя правления Мартина Гаусса. Гаусс занимал должность руководителя авиакомпании 13 лет. Несмотря на то, что в эти годы кресло под Гауссом шаталось неоднократно, последний год был особенно тревожным, сообщает передаче TV3 Ziņas.
Государственная пограничная охрана Латвии передала в прокуратуру для начала уголовного преследования уголовное дело в отношении 25 граждан Украины, которые в составе организованной группы занимались производством контрафактных сигарет в городе Лудза. Об этом агентству LETA сообщила пресс-служба ведомства.
Ольга Петкевич из партии Daugavpils – mana pils в соцсетях наводит на мысль, что Латвия виновна в том, что проживающие здесь российские пенсионеры вовремя не получили пенсию. Однако пенсии задерживаются из-за того, что Россия не перечислила деньги. Петкевич также рассказывает, что в Латвии всем все равно, как эти люди будут выживать. У данного утверждения нет никакого обоснования.
Под Смилтене в квартире произошел взрыв газового баллона. В результате происшествия жилью был нанесен значительный ущерб, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
За рубежом:
Российская пропаганда заговорила о присоединении стран Балтии к РФ. В телеэфирах россияне голосуют, нужно ли российскому государству заново оккупировать Таллинн, Ригу и Вильнюс, и вспоминают евродепутата Яну Тоом. Rus.Postimees изучил и проанализировал все сказанное спустя 34 года после того, как Москва признала независимость стран Балтии.
Потрясшие на прошлой неделе финансовый мир тарифы президента США Дональда Трампа против всего мира оказали выраженно негативный эффект на фондовые рынки - на Уолл-стрит началось что-то вроде паники, а некоторые республиканцы выразили недовольство своим президентом.
Президент США Дональд Трамп в понедельник выразил недовольство тем, что Россия продолжает бомбить Украину, пока его администрация принимает участие в переговорах об окончании войны, сообщает AFP.
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник впервые подтвердил, что Вооруженные силы Украины проводят операции на территории Белгородской области России, сообщает УНИАН.
Министерство обороны США обсуждает предложение о выводе до 10 000 американских военных из Восточной Европы, сообщает новостная служба NBC News со ссылкой на шесть источников среди официальных лиц США и Европы.
Интересное чтиво:
Проституция практически пропала с улиц Латвии, но как явление никуда не исчезла. Интернет изменил все сферы деятельности, сексуальные услуги - не исключение. Какие еще изменения произошли в этой отрасли за последнее время? Как поменялись цены на рынке и успевает ли за всеми изменениями законодательство Латвии? TVNET+ продолжает серию статей "Рынок удовольствий".
В последние месяцы на YouTube-канале эстонского блогера Олега Беседина регулярно появляются интервью с российскими пропагандистами, находящимися под санкциями ЕС. Некоторые из них открыто говорят об оккупации Эстонии. В Министерстве внутренних дел осуждают подобную практику, но ответственность за распространение таких материалов возлагают на платформы, где публикуется контент, сообщает Rus.Postimees.
Перед большим конкурсом "Евровидение" группа Tautumeitas полностью преображается - от костюмов и хореографии до мифических деталей в выступлении. В эксклюзивном интервью TVNET+ Лаура Лиците заглянула за кулисы творческого процесса и рассказала, как группа готовится околдовать Европу.
"Шевчук - тонкий, совестливый человек", - сказал в интервью на YouTube-канале "И грянул Грэм" журналист, музыкальный критик и публицист Артемий Троицкий о лидере группы "ДДТ" Юрии Шевчуке.
Вечером в пятницу, 4 апреля, на сцене театра "Дайлес" прошла премьера спектакля "Веди свой плуг по костям мертвецов". Премьеру посетили многие известные в Латвии люди: политики, музыканты и предприниматели, а также экс-президенты Раймонд Вейонис, Валдис Затлерс и Гунтис Улманис. Смотрите нашу галерею!
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!