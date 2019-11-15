Пт, 15.11.2019
Мода, она как делится? Сначала - это ужасно, потом - шокирует, через время - вроде ничего, затем - носят все, и вот - старомодное. Я, конечно, в первый отряд не попаду - нет таких возможностей. Но во второй-третий хочется. Лена, очень яркая жительница Юрмалы

"Ух, как горячо": Нюша поделилась с фанатами откровенным фото в купальнике. Они в восторге!

Нюша

ФОТО: https://www.instagram.com/p/B286ooTh0MV/

Певица Нюша вместе со своим мужем Игорем Сивовым и их дочерью недавно посетили США, где девушка успела сделать несколько горячих снимков. 

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Ребята! Есть ли среди вас те, кто отказался от мяса или животного белка?🧐Кто в сети со мной давно - знает, что от мяса я отказалась уже лет 10 назад. Совершенно спокойно, без принуждений. Сейчас стараюсь регулярно прислушиваться к своему организму, и в последнее время даже рыбу не очень хочется... прилетели из Америки с чемоданчиком витаминов)) Поделитесь, вегетарианцы/веганы, как вам живется?)Чем заменяете???

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Шикарное фото в купальнике 29-летняя исполнительница выложила в своём Instagram-профиле. 

Нюша в подписи к фотографии решила поделиться со своими подписчиками своим опытом отказа мяса: 

"Ребята! Есть ли среди вас те, кто отказался от мяса или животного белка? Кто в сети со мной давно - знает, что от мяса я отказалась уже лет 10 назад. Совершенно спокойно, без принуждений. Сейчас стараюсь регулярно прислушиваться к своему организму, и в последнее время даже рыбу не очень хочется... прилетели из Америки с чемоданчиком витаминов",

— рассказала Нюша. 

На фотографиях певица демонстрирует аппетитные формы в купальнике с анималистичным принтом. 

"Божественна", "Красивая", "Вау", "Ух, как горячо", "Фигура просто шикарная", "Огонь", - пишут поклонники под публикацией.

Напомним, некоторое время назад Нюша сообщила поклонникам на своей странице в  Instagram, что решила избавиться от свой фирменной родинки. Для этого исполнительница обратилась к дерматологу.

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