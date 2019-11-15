"Ух, как горячо": Нюша поделилась с фанатами откровенным фото в купальнике. Они в восторге!

Певица Нюша вместе со своим мужем Игорем Сивовым и их дочерью недавно посетили США, где девушка успела сделать несколько горячих снимков.
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Ребята! Есть ли среди вас те, кто отказался от мяса или животного белка?🧐Кто в сети со мной давно - знает, что от мяса я отказалась уже лет 10 назад. Совершенно спокойно, без принуждений. Сейчас стараюсь регулярно прислушиваться к своему организму, и в последнее время даже рыбу не очень хочется... прилетели из Америки с чемоданчиком витаминов)) Поделитесь, вегетарианцы/веганы, как вам живется?)Чем заменяете???
Шикарное фото в купальнике 29-летняя исполнительница выложила в своём Instagram-профиле.
Нюша в подписи к фотографии решила поделиться со своими подписчиками своим опытом отказа мяса:
"Ребята! Есть ли среди вас те, кто отказался от мяса или животного белка? Кто в сети со мной давно - знает, что от мяса я отказалась уже лет 10 назад. Совершенно спокойно, без принуждений. Сейчас стараюсь регулярно прислушиваться к своему организму, и в последнее время даже рыбу не очень хочется... прилетели из Америки с чемоданчиком витаминов",
— рассказала Нюша.
На фотографиях певица демонстрирует аппетитные формы в купальнике с анималистичным принтом.
"Божественна", "Красивая", "Вау", "Ух, как горячо", "Фигура просто шикарная", "Огонь", - пишут поклонники под публикацией.
Напомним, некоторое время назад Нюша сообщила поклонникам на своей странице в Instagram, что решила избавиться от свой фирменной родинки. Для этого исполнительница обратилась к дерматологу.