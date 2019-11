"Ух, как горячо": Нюша поделилась с фанатами откровенным фото в купальнике. Они в восторге!

View this post on Instagram

Ребята! Есть ли среди вас те, кто отказался от мяса или животного белка?🧐Кто в сети со мной давно - знает, что от мяса я отказалась уже лет 10 назад. Совершенно спокойно, без принуждений. Сейчас стараюсь регулярно прислушиваться к своему организму, и в последнее время даже рыбу не очень хочется... прилетели из Америки с чемоданчиком витаминов)) Поделитесь, вегетарианцы/веганы, как вам живется?)Чем заменяете???