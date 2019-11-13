"Я услышал, как уважаемый депутат назвал общество овцами": Кариньш пристыдил политиков

Кариньш, наряду со всеми министрами присутствующий на заседании Сейма, посвященном рассмотрению бюджетного пакета, поднимаясь на трибуну, сказал, что он никогда не переживал ничего подобного.

"Я только что услышал, как уважаемый депутат назвал общество овцами. Такое неуважение [при выступлении] с такой трибуны является редкостью",

- сказал премьер, заявив, что не понимает и не принимает выражение такого презрительного отношения к обществу.

Он также прокомментировал недовольство членов оппозиции предложением, поддержанным большинством парламента, об ограничении времени, выделенного каждому депутату на выступления в дебатах.

"Ничего особенного не произошло. Я проработал в Европейском парламенте 10 лет, и, если мне давали одну минуту для выступления, я был очень счастлив, потому что говорить обычно можно было всего 30 секунд", - сказал политик, подчеркнув, что мнение можно выразить кратко и ясно.

Как сообщалось, парламентское большинство поддержало предложение коалиции о сокращении времени выступления депутатов во время дебатов по бюджету.

До этого депутаты о каждом предложении могли говорить до пяти минут во время своего первого выступления и до двух минут во время второго. Теперь это время будет сокращено соответственно до трех и одной минуты.

Отметим, начавшееся в среду утром заседание Сейма по рассмотрению бюджетного пакета к вечеру стало походить на фарс - депутаты ссорились и спорили о том, стоит ли сделать перерыв до утра - они делали это дольше, чем рассматривали поправки, сообщила LETA.