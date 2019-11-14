Меньше отдыха, больше дела: сокращены перерывы на заседании по госбюджету

Обычно во время заседаний Сейма через каждые полтора часа объявляется 30-минутный перерыв, а в 12:30 объявляется перерыв на обед продолжительностью в час.

На этот раз депутаты Сейма решили сократить 30-минутные перерывы на половину, а время часового перерыва на обед изменено не было.

Как сообщалось ранее, в первый день рассмотрения бюджета 2020 года и сопровождающих его законопроектов, депутаты Сейма за 14 часов, проведенных в дебатах, рассмотрели меньшую часть законопроектов, поздним вечером решив все-таки объявить перерыв в заседании парламента и вернуться к принятию решений в четверг, 14 ноября, в 9 часов утра.

Председатель бюджетно-финансовой комиссии Сейма Мартиньш Бондарс в беседе с агентством LETA высказал предположение, что рассмотрение бюджета может занять еще два дня, и бюджет может быть принят только в пятницу. В таком случае это заседание станет одним из самых долгих заседаний по рассмотрению бюджета в истории Сейма.

В среду, 13 ноября, заседание Сейма длилось 14 часов, включая перерывы. За это время депутаты успели рассмотреть только 10 из 28 законопроектов, включенных в бюджетный пакет.

В четверг депутатам предстоит принять решение о спорных поправках к закону об образовании, которые предусматривают обязать самоуправления участвовать в финансировании обедов для школьников, а также рассмотреть заслужившие резкую критику поправки к закону о политических организациях (партиях), предусматривающие значительное увеличение финансирования партий из госбюджета.

В среду самые острые дебаты были вызваны поправками к законам, касающимся социальной защиты различных групп населения. Пока Сейм не поддержал ни одно из предложений оппозиции.

Депутаты от оппозиции активно пользовались возможностью подниматься на трибуну и критиковать предлагаемые поправки. В свою очередь члены коалиции выступали с трибуны гораздо реже.

Вечером последовали жаркие споры оппозиции с коалицией о том, когда следует сделать перерыв в заседании. В результате чего о перерыве в заседании до следующего утра было объявлено только в 23:20.

Также сообщалось, что доходы консолидированного бюджета 2020 года прогнозируются в размере 9,89 млрд евро, расходы - в размере 10 млрд евро. По сравнению с бюджетом 2019 года доходы вырастут на 717,1 млн евро, расходы - на 610,1 млн евро.