Дебатировали 14 часов, приняли малую часть: госбюджет "идет со скрипом"

Председатель бюджетно-финансовой комиссии Сейма Мартиньш Бондарс в беседе с агентством LETA высказал предположение, что рассмотрение бюджета может занять еще два дня, и бюджет может быть принят только в пятницу.

В таком случае это заседание станет одним из самых долгих заседаний по рассмотрению бюджета в истории Сейма.

В среду заседание Сейма длилось 14 часов, включая перерывы. За это время депутаты успели рассмотреть только 10 из 28 законопроектов, включенных в бюджетный пакет.

В четверг депутатам предстоит принять решение о спорных поправках к закону об образовании, которые предусматривают обязать самоуправления участвовать в финансировании обедов для школьников, а также рассмотреть заслужившие резкую критику поправки к закону о политических организациях (партиях), предусматривающие значительное увеличение финансирования партий из госбюджета.

В среду самые острые дебаты были вызваны поправками к законам, касающимся социальной защиты различных групп населения. Пока Сейм не поддержал ни одно из предложений оппозиции.

Депутаты от оппозиции активно пользовались возможностью подниматься на трибуну и критиковать предлагаемые поправки. В свою очередь члены коалиции выступали с трибуны гораздо реже.