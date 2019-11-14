Фото: Звезды осваивают рождественские рецепты в итальянских традициях

В итальянском семейном ресторане Sale & Pepe собрались известные в Латвии люди, гурманы и блогеры, чтобы вместе с итальянскими поварами Рафаэлем и Ритой приготовить традиционное праздничное болонское угощение тортеллини в рождественских настроениях.
На мастер-класс в итальянском ресторане вечером 12 ноября собрались более 20 популярных в Латвии личностей, в том числе актриса Агнесе Зелтиня, стилист и ведущая телепередач Индра Салцевича, а также гурманы и жизнелюбы, чтобы познакомиться с традициями североитальянского города Болоньи и отметить вступление в пору ожидания Рождества.
В ресторане Sale & Pepe гостей удивило предложенное хозяином рождественское меню, особенно традиционное болонское блюдо – паста с начинкой, которую подают в говяжьем и курином бульоне.
В течение вечера во время мастер-класса каждый мог попробовать ее приготовить, используя только местные итальянские продукты.
Рафаэль встречал гостей классическим итальянским напитком Spritz, дополнив его итальянской закуской Flan al parmigiano con aceto balsamico – пирогом с пармезаном и бальзамическим уксусом. Затем отведали приготовленные самими же тортеллини, а в качестве основного блюда к столу подали традиционное кушанье региона Пьемонт vitello tonnato – телятину, которая подается с тунцовым соусом. На сладкое гостям подали semifreddo – классический итальянский десерт.
"Ресторан фокусируется на итальянских блюдах, приготовленных по особым рецептам, с использованием продуктов, доставленных непосредственно из Италии. Мы видим, что это вызывает интерес, поэтому концентрируемся на совершенствовании уже имеющихся блюд, а также дополняем меню новыми рецептами.
Самыми востребованными блюдами среди клиентов по-прежнему остаются pasta carbonara, пицца "Маргарита" и лазанья, ведь все ингредиенты мы готовим сами. Например, для приготовления соуса для лазаньи необходимо три часа.
Новинка меню – паста с дарами моря, которая рассчитана скорее на местных клиентов, чем на туристов", – говорит хозяин ресторана Рафаэль Терлицци (Raffaele Terlizzi).
Sale & Pepe – итальянский ресторан, открывшийся в Латвии шесть лет назад. Он принадлежит итальянской семье, которая переехала жить в Латвию. В открытие ресторана вложено более 100 тысяч евро.
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