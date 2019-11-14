Напряжение нарастает. Герцоги Сассекские не посетят королеву на Рождество

Герцоги Сассекса объявили, что они отклонят приглашение королевы Елизаветы II традиционно провести Рождество в Садрингеме. Эксперты Королевской семьи ожидают, что решение увеличит напряженность между двумя сторонами.
Герцог и герцогиня Сассексская сообщили королеве, что свое первое Рождество Арчи проведет в тесном семейном кругу, а не на публичной рождественской службе в Садрингеме, пишет dailymail.co.uk.
Это событие, вероятно, станет первым шагом, который отдалит герцогов от британской королевской семьи.
Как отмечают эксперты королевской семьи, это решение герцогов, безусловно, создаст напряженность между королевской семьей и герцогами Сассексскими. Особенно после недавнего интервью, в котором принц Гарри признает, что братья в настоящее время находятся "на разных путях".
Королевский эксперт Филипп Дампирс предполагает, что возможно, в ближайшие недели у принца Гарри и Меган Маркл будет время переосмыслить свои проблемы и осознать, что не стоит думать о себе как о жертвах и неподходящих ко двору людях.
Напомним, каждый год принц Гарри встречал Рождество в Норфолке, кроме 2012 года, когда он служил в Афганистане. Сейчас существует предположение, что на Рождество герцоги Сассекские отправятся в США к матери герцогини Дории Регланд.