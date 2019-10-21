Кто из герцогинь богаче - Кэтрин или Меган?

Первое место занимает, как нетрудно догадаться, Ее Величество королева Елизавета II, на банковском счете которой - 1,6 миллиарда фунтов стерлингов, что намного больше, чем у ее ближайшего "конкурента" принца Чарльза - у него 100 миллионов фунтов стерлингов. Принц получает деньги от ряда компаний, в том числе от парковки и школы серфинга в Корнуолле.

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Теперь заглянем в кошельки других самых известных членов королевской семьи. На шестом месте в списке богатев находятся оба брата - принц Гарри и принц Уильям. Каждый из них владеет 30 миллионами британских фунтов. Следует отметить, что принцесса Диана оставила наследство в 13 миллионов британских фунтов своему старшему сыну Уильяму

Ну а теперь главный вопрос: кто из популярных герцогинь богаче - герцогиня Кембриджская Кэтрин или герцогиня Сассекская Меган? По подсчетам The Sun, состоятельнее все же Кейт, поскольку у нее 8 миллионов фунтов, в то время как у Меган - 6 млн. В общем списке они находятся на 8-м и 9-м местах.