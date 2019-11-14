Чт, 14.11.2019
Центр профилактики и контроля заболеваний прав - совместный сон с родителями повышает риск внезапной смерти младенца. Спать вместе с ребенком также не рекомендуют британская Национальная служба здравоохранения и Всемирная организация здравоохранения. Re:Baltica
1

"Крысы есть везде". У памятника Свободы бегают грызуны

Крыса

ФОТО: Pixabay

На видео очевидца видно, что в самом центре Риги недалеко от памятника Свободы бегают крысы. Как выяснила программа TV3 Bez Tabu, грызуны в таких местах не являются чем-то необычным. 

Журналистам удалось найти и самих грызунов. Животные обитают в кустах Бастионной горки. Сначала они были осторожны, но через мгновенье стали смелее. Бегущими по газону, крыс видно и в дневное время суток.

Большая часть прохожих (как местные, так и туристы), которых опросили журналисты, не имеют ничего против присутствия грызунов. 

Одна из прохожих сказала, что не видит в этом ничего страшного, главное, чтобы они не переносили болезни. 

Представитель Rīgas dārzi un parki Андис Гремзе рассказал, что грызуны в центре Риги были всегда и в настоящее время ситуация не критична. 

Представительница Рижской думы по вопросам окружающей среды Эвия Пинке программе Bez Tabu рассказала, что дератизацию проводит не город - это обязанность управления и содержателя территории. Посмотрев видео очевидца, она не была удивлена активности грызунов в самом центре столицы. 

Одним из способов того, как бороться с распространением крыс является сокращение количества доступного для них корма.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

Читать также

Актуально

НАВЕРХ