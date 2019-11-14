"Крысы есть везде". У памятника Свободы бегают грызуны

Журналистам удалось найти и самих грызунов. Животные обитают в кустах Бастионной горки. Сначала они были осторожны, но через мгновенье стали смелее. Бегущими по газону, крыс видно и в дневное время суток.

Большая часть прохожих (как местные, так и туристы), которых опросили журналисты, не имеют ничего против присутствия грызунов.

Одна из прохожих сказала, что не видит в этом ничего страшного, главное, чтобы они не переносили болезни.

Представитель Rīgas dārzi un parki Андис Гремзе рассказал, что грызуны в центре Риги были всегда и в настоящее время ситуация не критична.

Представительница Рижской думы по вопросам окружающей среды Эвия Пинке программе Bez Tabu рассказала, что дератизацию проводит не город - это обязанность управления и содержателя территории. Посмотрев видео очевидца, она не была удивлена активности грызунов в самом центре столицы.

Одним из способов того, как бороться с распространением крыс является сокращение количества доступного для них корма.