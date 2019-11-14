Бывший земессарг оштрафован на 2000 евро за найденные у него дома детонаторы

Обвиняемый до октября 2014 года хранил в своём доме 25 электродетонаторов, изготовленных в России. Электродетонаторы классифицируются как взрывные устройства заводского изготовления и пригодны для инициирования взрыва.

KNAB специализируется на расследовании дел, связанных с коррупцией. Агентству LETA не удалось выяснить связано ли данное лицо с коррупционным преступлением, но стало известно, что в настоящее время в судах Латвии не находится на рассмотрении никаких дел, в которых вышеупомянутый человек обвинялся бы в коррупции.