Бывший земессарг оштрафован на 2000 евро за найденные у него дома детонаторы

Пардаугавский суд Риги приговорил к денежному штрафу бывшего земессарга, в квартире которого сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) обнаружили 25 детонаторов. Об этом свидетельствует общедоступное судебное решение.
Суд поддержал соглашение между обвиняемым и прокурором и применил штраф в размере 2150 евро.
Обвиняемый до октября 2014 года хранил в своём доме 25 электродетонаторов, изготовленных в России. Электродетонаторы классифицируются как взрывные устройства заводского изготовления и пригодны для инициирования взрыва.
KNAB специализируется на расследовании дел, связанных с коррупцией. Агентству LETA не удалось выяснить связано ли данное лицо с коррупционным преступлением, но стало известно, что в настоящее время в судах Латвии не находится на рассмотрении никаких дел, в которых вышеупомянутый человек обвинялся бы в коррупции.
Декларация, доступная на сайте Службы госдоходов, свидетельствует, что обвиняемый служил в Земессардзе, однако в 2013 году прекратил выполнять свои обязанности.