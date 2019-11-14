Чт, 14.11.2019
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Бывший земессарг оштрафован на 2000 евро за найденные у него дома детонаторы

KNAB

ФОТО: LETA

Пардаугавский суд Риги приговорил к денежному штрафу бывшего земессарга, в квартире которого сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) обнаружили 25 детонаторов. Об этом свидетельствует общедоступное судебное решение. 

Суд поддержал соглашение между обвиняемым и прокурором и применил штраф в размере 2150 евро.

Обвиняемый до октября 2014 года хранил в своём доме 25 электродетонаторов, изготовленных в России. Электродетонаторы классифицируются как взрывные устройства заводского изготовления и пригодны для инициирования взрыва.

KNAB специализируется на расследовании дел, связанных с коррупцией. Агентству LETA не удалось выяснить связано ли данное лицо с коррупционным преступлением,  но стало известно, что в настоящее время в судах Латвии не находится на рассмотрении никаких дел, в которых вышеупомянутый человек обвинялся бы в коррупции.

Декларация, доступная на сайте Службы госдоходов, свидетельствует, что обвиняемый служил в Земессардзе, однако в 2013 году прекратил выполнять свои обязанности.

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