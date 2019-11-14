Мужчина, возможно, ученик открыл огонь в школе в Калифорнии: есть пострадавшие

В Санта-Кларита (штат Калифорния) была начата стрельба в школе. Согласно предварительной информации, пострадало пять человек, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии, передаёт портал "Медуза" со ссылкой на NBC News.
Полиция предполагает, что огонь открыл один из учеников. Злоумышленник был задержан, он находится в больнице.
В полиции сказали, что открывший стрельбу — мужчина азиатского происхождения. Злоумышленник был одет в чёрную одежду.
ADVISORY: Police activity at Saugus High. **** AVOID AREA ****— SCV Sheriff (@SCVSHERIFF) November 14, 2019