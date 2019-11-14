Чт, 14.11.2019
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Мужчина, возможно, ученик открыл огонь в школе в Калифорнии: есть пострадавшие

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В Санта-Кларита (штат Калифорния) была начата стрельба в школе. Согласно предварительной информации, пострадало пять человек, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии, передаёт портал "Медуза" со ссылкой на NBC News. 

Полиция предполагает, что огонь открыл один из учеников. Злоумышленник был задержан, он находится в больнице.

В полиции сказали, что открывший стрельбу — мужчина азиатского происхождения. Злоумышленник был одет в чёрную одежду. 

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