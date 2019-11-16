Санта-Барбара по-русски: год после развода Степаненко и Петросяна

Развод звездной пары Евгения Петросяна и Елены Степаненко состоялся в ноябре 2018 года. Спустя ровно год Русский TVNET предлагает небольшой обзор по ключевым событиям этой истории.
Развод
16 ноября 2018 года Хамовнический суд Москвы официально расторг брак артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. После чего радостный юморист отметил это событие бокалом шампанского со своим адвокатом Сергеем Жориным. О чем не забыл сообщить в Instagram.
Дележка имущества происходит до сих пор. Одним из камней преткновения стала квартира в Зачатьевском переулке, которая стоит примерно 369 миллионов рублей (5,2 миллиона евро).
На момент написания статьи в квартире проживает Степаненко. Адвокат отмечает, что Елена Григорьевна оплачивает лишь коммунальные услуги. Официальная оценка имущества еще находится в процессе.
Евгений Ваганович надеется разделить имущество поровну. Но бывшая жена рассчитывает забрать себе 80 процентов.
В марте 2019 года в СМИ появилась информация, что у Елены Степаненко были заведены тайные счета, о которых ее бывший супруг даже не догадывался. Артистке удалось скрыть примерно 340 тысяч евро. В итоге они были приобщены к общей сумме иска.
Общее исковое заявление составляет 800 страниц.
Это не только недвижимость, но и картины, книги, фарфор и множество предметов, которые Петросян получил в подарок: от Галкина, от Пугачевой, от Задорнова, от клоуна Карандаша.
Основной предмет спора состоит в том, что Степаненко требует разделить все подарки, но часть ценных статуэток были получены еще до брака.
Напомним, о разводе звезды сообщили летом 2018 года. Раздел имущества был выделен в отдельное судебное дело.
Ну что? Начнём новую историю? 😊 Помните мой девиз? Жизнь слишком коротка - разводись!!! 😂😂 Кто не успел поздравить Евгения Вагановича в Кремле - приходите в Меридиан 24 ноября. Если ещё остались Билеты. Если закончились - можно выпросить у @petrosyanevgeny - он сейчас добрый 😂😂
Новый стиль
Стоит вспомнить, что после развода юморист просто расцвел и кардинально сменил имидж. Ранее поклонники привыкли видеть его в элегантных классических костюмах, галстуке, с аккуратной прической и гладко выбритым лицом. А в день своего 73-летия юморист предстал в совершенно новом образе.
Артист стал одеваться более молодежно: яркие носки, красочная одежда, стильные аксессуары.
Жизнь у Евгения Вагановича забила ключом - он приобрел даже мотоцикл марки BMW.
Фанаты предположили, что такая смена имиджа может быть связана с разводом. Но многие считают, что к таким переменам артиста подтолкнула якобы его новая возлюбленная, ведь она значительно моложе...
Впрочем, Елена Степаненко тоже не уступает супругу. Адвокат Сергей Жорин разместил в Twitter фотографию женщины, и стоит отметить, что она роскошно выглядит. Елена Григорьевна отрастила волосы и заметно похорошела. Она также похудела и стала выглядеть моложе.
Молодая пассия
После новостей о разводе в центр внимания общественности и СМИ попала 30-летняя помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. Девушке приписывали даже беременность от звезды.
Татьяна отрицает романтические отношения с Евгением Вагановичем и утверждает, что вот уже несколько лет лишь в рамках работы сопровождает артиста в поездках.
Поклонники и подписчики стали подозревать, что Брухунова зарабатывает миллионы, но адвокат Сергей Жорин опроверг слухи. Тем временем фолловеры продолжили подсчитывать стоимость ее нарядов.
Журналисты "Комсомольской правды" оценили некоторые брендовые вещи, в которых позирует на фотографиях молодая помощница.
К примеру, кожаная сумка Dolce&Gabbana на одной из фотографий в Instagram девушки может стоить 150 тысяч рублей (почти 2000 евро).
Показанный Брухуновой клатч Weekend MaxMara стоит 70 тысяч рублей (примерно 900 евро), а рюкзак от Moschino со Спанч Бобом можно купить за 80 тысяч рублей (более 1000 евро).
Воскресенье. Я прилетела из Екатеринбурга в Москву. Почти сразу по возвращении у меня запланированы маникюр и смена цвета волос (без экстрима, почти никто не заметит разницы) после ужин и бегом в театр на закрытый показ. Выходной ли? #lookday #парка @zara #костюм @pe_for_girls #мокасины @ugg.russia #рюкзак @moschino #лягушкапутешественница #ниминутыпокоя #ялюблюсвоюработу #отдых #нетнеслышала #приветМосква #явернулась
Босоножки дизайнера Alessandro dell'Acqua из Италии обошлись Татьяне примерно в 50 тысяч рублей (650 евро), а сарафан Dolce&Gabbana стоит 200 тысяч (2600 евро).
Также на ряде снимков помощница юмориста позирует с сумкой Chanel, в "лабутенах" и туфлях от Prada.
"Комсомольская правда" также сообщила, что у Татьяны две квартиры в Москве - на Лесной и Трубецкой, общей стоимостью 280 миллионов рублей (более 3,6 млн евро).
После такого чрезмерного внимания со стороны СМИ девушка также заявила, что обратится в полицию.
Издание StarHit.ru сообщает, что свое 74-летие Петросян отметил вместе с Татьяной в Париже. Пара выбрала роскошный отель в центре и встречала закат у Эйфелевой башни, посетила Лувр и "Мулен Руж".
По фотография понятно, что юморист и его помощница везде бывают вместе, но совместных фото у них в социальных сетях нет.
В 1889 году гениальный французский инженер Гюстав Эйфиль построил свою башню. Многие французы были возмущены этой инородной для Парижа, как им казалось, постройкой. Затюкали бедного инженера. Требовали немедленно разобрать это «уродливое строение». Знал бы он и его многочисленные оппоненты, что пройдёт немного лет и башня станет главной достопримечательностью Парижа и станет его эмблемой. А для Эйфеля это, действительно, вечная память. #евгенийпетросян #петросян #народныйартист #париж #toureiffelparis