Санта-Барбара по-русски: год после развода Степаненко и Петросяна

Развод

16 ноября 2018 года Хамовнический суд Москвы официально расторг брак артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. После чего радостный юморист отметил это событие бокалом шампанского со своим адвокатом Сергеем Жориным. О чем не забыл сообщить в Instagram.

Дележка имущества происходит до сих пор. Одним из камней преткновения стала квартира в Зачатьевском переулке, которая стоит примерно 369 миллионов рублей (5,2 миллиона евро).

На момент написания статьи в квартире проживает Степаненко. Адвокат отмечает, что Елена Григорьевна оплачивает лишь коммунальные услуги. Официальная оценка имущества еще находится в процессе.

Евгений Ваганович надеется разделить имущество поровну. Но бывшая жена рассчитывает забрать себе 80 процентов.

В марте 2019 года в СМИ появилась информация, что у Елены Степаненко были заведены тайные счета, о которых ее бывший супруг даже не догадывался. Артистке удалось скрыть примерно 340 тысяч евро. В итоге они были приобщены к общей сумме иска.

Общее исковое заявление составляет 800 страниц.

Это не только недвижимость, но и картины, книги, фарфор и множество предметов, которые Петросян получил в подарок: от Галкина, от Пугачевой, от Задорнова, от клоуна Карандаша.

Основной предмет спора состоит в том, что Степаненко требует разделить все подарки, но часть ценных статуэток были получены еще до брака.

Напомним, о разводе звезды сообщили летом 2018 года. Раздел имущества был выделен в отдельное судебное дело.

Новый стиль

Стоит вспомнить, что после развода юморист просто расцвел и кардинально сменил имидж. Ранее поклонники привыкли видеть его в элегантных классических костюмах, галстуке, с аккуратной прической и гладко выбритым лицом. А в день своего 73-летия юморист предстал в совершенно новом образе.

Артист стал одеваться более молодежно: яркие носки, красочная одежда, стильные аксессуары.

Жизнь у Евгения Вагановича забила ключом - он приобрел даже мотоцикл марки BMW.

Фанаты предположили, что такая смена имиджа может быть связана с разводом. Но многие считают, что к таким переменам артиста подтолкнула якобы его новая возлюбленная, ведь она значительно моложе...