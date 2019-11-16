Сб, 16.11.2019
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В Украине задержан командир ИГИЛ

Иллюстративное фото

ФОТО: AFP/SCANPIX

В Украине был задержан воевавший за террористическую организацию "Исламское государство" Цезарь Тохосашвили, известный под именем Аль-Бара Шишани, сообщила в пятницу Служба безопасности Украины (СБУ).

Как отмечает AFP, он был задержан совместно с МВД Грузии и ЦРУ. 

В данный момент мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Тохосашвили проживал в Украине по поддельным документам с 2018 года и общался в кругу сторонников ИГИЛ, также проживающих в Украине.

В Сирии Тохосашвили был известен как Аль-Бара Шишани, с 2013 года он был заместителем военного командира ИГИЛ. С 2012 года он воевал в районе Латакии, недалеко от границы с Турцией, в составе различных группировок, в которых находились выходцы из Грузии и Северного Кавказа, в частности, Ахадун Ахат.

СБУ отмечает, что он считался одним из "палачей" "Исламского государства".

В Украине Тохосашвили координировал деятельность подразделения "Исламского государства", занимающегося спецоперациями и слежкой.

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