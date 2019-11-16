В Украине задержан командир ИГИЛ

Тохосашвили проживал в Украине по поддельным документам с 2018 года и общался в кругу сторонников ИГИЛ, также проживающих в Украине.

В Сирии Тохосашвили был известен как Аль-Бара Шишани, с 2013 года он был заместителем военного командира ИГИЛ. С 2012 года он воевал в районе Латакии, недалеко от границы с Турцией, в составе различных группировок, в которых находились выходцы из Грузии и Северного Кавказа, в частности, Ахадун Ахат.