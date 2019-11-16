Сб, 16.11.2019
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В Рижском порту можно осмотреть военные корабли Латвии и НАТО

Корабль Virsaitis

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

На пристани Рижского пассажирского терминала с сегодняшнего дня до 18 ноября жители могут осмотреть военные корабли Латвии и НАТО, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны.

Сегодня и 17 ноября с 12 до 16 часов и 18 ноября с 10 до 16 часов на пристани можно будет увидеть корабль штаба и снабжения Военно-морских сил Латвии Virsaitis, минный тральщик M-08 Rusinš и патрульное судно Rezekne.

Кроме того, посетители могут осмотреть корабли 1-й постоянной морской противоминной группы НАТО - датский фрегат Thetis, норвежский минный траулер Rauma, британский миноносец Cattistock, голландский минный тральщик Urk и немецкий миноносец Weilheim.

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