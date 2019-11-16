В Рижском порту можно осмотреть военные корабли Латвии и НАТО

Сегодня и 17 ноября с 12 до 16 часов и 18 ноября с 10 до 16 часов на пристани можно будет увидеть корабль штаба и снабжения Военно-морских сил Латвии Virsaitis, минный тральщик M-08 Rusinš и патрульное судно Rezekne.