Есть люди, рядом с которыми жить не хотел бы никто. Деревня Корелла-Плэйс в Австралии особа тем, что ее домом называют люди, которых в обществе считают слишком опасными и после отбывания наказания.

В австралийском штате Виктория находится небольшой городок Арарат. В нем есть школы, магазины и ряды домов - можно сказать, типичный окраинный городок, в который перебрались люди, мечтающие о свежем воздухе и детстве своих отпрысков без городского шума и смога.

Впрочем, причиной такой идиллии служит обстоятельство, что относительно не далеко от города находится деревня Корелла-Плэйс, которой местные дали куда более ужасное название - "Деревня проклятых".

В "Деревне проклятых" всего 65 жителей - если кто-то случайно забредет сюда, он, скорее всего, сразу и не заметит ничего необычного, если не брать во внимание маленькое количество жителей и то, что почти все встреченные - мужчины.

Это место называют своим домом люди, понесшие наказание за педофилию или сексуальное насилие.

Власти Австралии считают их слишком опасными, чтобы они могли вернуться в общество. И в это место бывших нарушителей закона доставляют сразу после отбывания наказания.

Деревня находится под постоянным надзором, однако вокруг нет ни забора из колючей проволоки, ни вооруженной охраны.

Территория застроена небольшими домиками - в некоторых из них всего четыре комнаты. О том, чтобы никто свободно территорию не покинул, заботятся технологии - у всех жителей "Деревни проклятых" на лодыжку надето устройство, оборудованное технологией GPS, пишет портал News AU.

Бывшие заключенные могут выезжать из деревни за продуктами питания только под надзором охраны, для них установлен строгий комендантский час.

Люди, которые живут в этой деревне, обязательно должны участвовать в сессиях психотерапии и реабилитационных программах. Бывшие заключенные должны следовать всем правилам - их нарушение считается уголовным преступлением, за которое грозит до пяти лет тюрьмы.

Портал Daily Mail сообщает, что в деревне правит тайная, сохраненная еще с тюремных времен иерархия - лидерами коммуны считаются люди, осужденные за сексуальное насилие, в свою очередь более низкой "кастой" считаются люди, осужденные за сексуальное использование детей. Этот "порядок дел" приводит к полной давления атмосфере, и почти ежедневно среди жителей происходит какой-то новый конфликт.

Среди жителей "Деревни проклятых" есть и несколько самых опасных преступников Австралии. Среди них - Робин Флетчер - мужчина, который использовал гипноз, чтобы изнасиловать нескольких подростков, а также серийный насильник детей Эндрю Дарлинг, который даже пытался сбежать, но быстро был пойман.

Впрочем, в деревне Корелла-Плэйс никто не остается навсегда - через какое-то время бывшие заключенные проходят тщательные проверки и их освобождают, чтобы они могли вернуться в общество.

К сожалению, никто не может полностью гарантировать то, что после уезда из поселка люди будут полностью "реабилитированы" - в 2015 году на то время 32-летний Шон Кристиан Прайс в течение пары месяцев после освобождения убил 17-летнюю Масу Вукотик.

Мужчина гулял по парку с ножом, пока не увидел девушку, которая,по его словам, "говорила с птицами как проклятая Белоснежка".

"Мне просто нужно было ее убить", - рассказал следователям Прайс.

В период времени с 2015 по 2016 год сбежать из "Деревни проклятых" пытались четыре мужчины. Несмотря на то, что всех их быстро поймали, жители Арарата часто чувствуют тревогу по поводу безопасности себя и своих детей.

"Как только кто-то сбегает, об этом сразу узнает весь город, так как большая часть жителей города работает или в тюрьме Арарата, или в деревне. Это страшно. Мы закрываем двери и окна и не выходим, пока не становится известно, что беглец пойман", - рассказала порталу Daily Mail Australia одна из жительниц поселка.

Несмотря на то, что в "Деревне проклятых" живут люди, которых большинство считает очень опасными, она уже свое наказание понесли, что вызывает вопросы о том, как эффективнее распоряжаться с людьми такого статуса.