Они купили дом в Сицилии за один евро. Чем это закончилось?

Морган и ее муж были одними из первых жителей, которые отозвались на призыв купить дешевый домик в Сицилии. Им предложили здание площадью 50 квадратных метров в городке Мусомели с аккуратно разрисованными стенами и недавно замененным полом.

"Все, что нам нужно было сделать, - это ремонт ванной комнаты", - рассказала порталу француженка. "Мы художники и реноваторы, поэтому все работы сделали сами. Это было чрезвычайно приятно - видеть, как создается наш двухкомнатный дом. С дома открывается сказочный вид на город - за ним можно наблюдать с террасы площадью 15 квадратных метров".

Как рассказала, Морган, Мусомели - тихий городок, однако он не изолирован от общества, как другие маленькие города Сицилии. Здесь есть как несколько магазинов, так и супермаркеты и места развлечения. "Вы можете вести настоящий городской образ жизни. Это здорово", - рассказала Морган.

ФОТО: Unsplash

Здесь нет никаких неприятных сюрпризов. "Здесь все чрезвычайно вежливы - нам очень помогли агенты недвижимости, которые ответили на все наши вопросы и помогли обустроиться в городе. Весь процесс прошел куда лучше, чем мы ожидали", - рассказала порталу CNN Морган. По словам женщины, пока что Мусомели - их летний дом, куда молодая пара приезжает в отпуск и где учит итальянский язык.

Однако не для всех предложение оказалось столь удачным.

Бельгийский бизнесмен Патрик Дженсен рассказал, что ему не удалось приобрести дом за один евро. "Мне показали около 25 домиков в ужасном состоянии. Они были столь ужасные, что моя семья решила выбрать трехкомнатный дом за 10 000 евро, да и на ремонт пришлось потратить дополнительные средства", - рассказал бельгиец. "В этом доме обитаем с женой и нашими пятью детьми. Через 20 лет для моих детей будет дом в идеальном состоянии - здесь у них будет прекрасное место, куда вернуться, привезти друзей и провести время", - рассказал Дженсен.

Бельгийский предприниматель пояснил, что маленькие города Сицилии - прекрасное место, куда сбежать от ежедневной рутины - остается лишь провести два часа в самолете и вы в своем особняке. Кроме того, Дженсен добавил, что реновировать здания в маленьком городе дешевле, чем в Бельгии.

Некоторым покупателям отдается предпочтения - в начале очереди на дома по одному евро находятся те, кто может доказать свою принадлежность к коммуне этого городка, в частности, те, у кого здесь жили предки или какие-либо родственники.

ФОТО: Unsplash

Такую возможность получила финансовый аналитик из Чикаго Меридит Табон, предки которой вышли из сицилийского городка Самбука. Она и 16 других покупателей завоевала старый дом с садами в арабском стиле.