Главное за 22 мая Суд освободил Оскара Зейзу, полиция расследует убийство чайки и что с онлайн-торговлей в Латвии

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"Такое чувство, что я против своей воли спонсировала Россию", - так описывает свою ситуацию рижанка Виктория, получившая заказанный на латвийском маркетплейсе 220.lv чехол для детского шезлонга. Девушка заподозрила, что он может быть российского производства.

18 мая Государственная полиция объявила в розыск 83-летнюю Вильгельмину Каплане. Ее нашли уже 19 мая около шести вечера. Сын Вильгельмины Эмил рассказывает, как исчезла его мать и как ее нашли всего через несколько часов, после чего... Она снова исчезла. Что именно произошло и как это возможно? Где была Вильгельмина почти два дня?

На втором чемпионате мира подряд одним из нападающих сборной Латвии по хоккею является Мартин Родриго Лавиньш. 22-летний хоккеист принял участие во всех семи матчах группового турнира. TVNET+ побеседовал с латвийским талантом.

Снятое Томом Гревиньшем видео бегуна, который танцует под песню Queen и бросается купаться в лужу, завирусилось в Instagram. Некоторое время спустя нашелся и сам пловец - им оказался норвежец Андре Микаэль Хеймволл, который уже восьмой месяц путешествует на трейлере. Мы позвонили ему, когда он направлялся в Эстонию, 22-летний Андре рассказал, что находился в Латвии долго - 20 дней. "Потому что мне здесь очень нравится, люди очень дружелюбны, открытое море - как океан, я почувствовал себя там как дома - из-за природы", - говорит он.

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Украина призвала G7 снизить потолок цен на российскую нефть с нынешних 60 долларов до 30 долларов за баррель. Глава евродипломатии Кая Каллас после этого заявила, что эта тема станет одной из главных в новом 18 пакете санкций ЕС. Влияние таких решений в том числе на теневой флот РФ на Балтике Rus.Postimees обсудил с аналитиком рынков нефти и газа Михаилом Крутихиным (Осло).