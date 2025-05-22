Главное за 22 мая Суд освободил Оскара Зейзу, полиция расследует убийство чайки и что с онлайн-торговлей в Латвии

От правительства Латвии потребовали ответа по поводу исключения из санкционных списков некоторых персон, на греческих островах произошло землетрясение, а RUS TVNET выяснил, что происходит в онлайн-торговле Латвии. Об этих и других новостях четверга, 22 мая, - в вечернем дайджесте RUS TVNET.
Новости Латвии:
Муниципальные выборы приближаются семимильными шагами, поэтому еженедельная передача TVNET+ "ПУЛЬС" продолжает цикл предвыборных дебатов с кандидатами на пост мэра Риги. Во второй передаче цикла в дебатах приняли участие представители партий, которые в опросе рижан, проведенном SKDS в апреле, занимали с 5-й по 7-ю строчки - первый номер рижского списка "Стабильности!" Алексей Росликов, лидер рижского списка "Согласия" Регина Лочмеле и кандидат на пост мэра Риги от списка "Суверенная власть"/"Объединение Младолатыши" Юлия Степаненко.
Депутаты Сейма в четверг, 22 мая, передали на рассмотрение парламентской комиссии по запросам запрос "Объединенного списка" премьер-министру Эвике Силине и министру иностранных дел Байбе Браже с просьбой разъяснить позицию Латвии в отношении решения Совета ЕС, которым из санкционного списка исключены сестра российского олигарха Алишера Усманова Гульбахора Исмаилова, российский миллиардер Вячеслав Кантор и министр спорта России Михаил Дегтяров, сообщает агентство LETA.
В четверг, 22 мая, суд решил освободить из-под стражи подозреваемого в совершении сексуального преступления предпринимателя Оскара Зейзу, выяснил TVNET.
Государственная полиция начала уголовный процесс в связи с убийством чайки и ее птенцов в Риге.
Из-за старения общества все более востребованными в Латвии становятся услуги хосписов - уход за умирающими людьми, чтобы условия в последние месяцы и недели их жизни были качественными, а уход - достойным, сообщает Lsm.lv.
За рубежом:
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с европейскими лидерами в понедельник признал, что российский диктатор Владимир Путин не готов завершить войну в Украине, так как считает, что побеждает в ней, пишет "Украинская правда" со ссылкой на The Wall Street Journal (WJS).
Журналисты "Радио Дании" получили доступ к около 50 тысяч писем из нескольких электронных почтовых ящиков российского Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом ("Правфонда"), пишет "Медуза". В распоряжение журналистов попала почта с общей электронной почты фонда и почты некоторых его руководителей. Архивом "Радио Дании" поделилось с объединением журналистов-расследователей OCCRP.
В четверг на греческих островах Санторини и Крит произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщает AFP со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).
Литовская пассажирская железнодорожная компания LTG Link, которая планировала возобновить движение поездов между Вильнюсом и Даугавпилсом этой весной, сообщает, что решение по этому вопросу, как ожидается, будет принято в ближайшие месяцы, пишет в среду деловой портал Verslo zinios.
Успех Израиля на конкурсе "Евровидение" в прошлые выходные вызвал подозрения и обеспокоенность в ряде стран относительно справедливости результатов, что побудило их призвать к расследованию как системы голосования, так и результатов.
Интересное чтиво:
"Такое чувство, что я против своей воли спонсировала Россию", - так описывает свою ситуацию рижанка Виктория, получившая заказанный на латвийском маркетплейсе 220.lv чехол для детского шезлонга. Девушка заподозрила, что он может быть российского производства.
18 мая Государственная полиция объявила в розыск 83-летнюю Вильгельмину Каплане. Ее нашли уже 19 мая около шести вечера. Сын Вильгельмины Эмил рассказывает, как исчезла его мать и как ее нашли всего через несколько часов, после чего... Она снова исчезла. Что именно произошло и как это возможно? Где была Вильгельмина почти два дня?
На втором чемпионате мира подряд одним из нападающих сборной Латвии по хоккею является Мартин Родриго Лавиньш. 22-летний хоккеист принял участие во всех семи матчах группового турнира. TVNET+ побеседовал с латвийским талантом.
Снятое Томом Гревиньшем видео бегуна, который танцует под песню Queen и бросается купаться в лужу, завирусилось в Instagram. Некоторое время спустя нашелся и сам пловец - им оказался норвежец Андре Микаэль Хеймволл, который уже восьмой месяц путешествует на трейлере. Мы позвонили ему, когда он направлялся в Эстонию, 22-летний Андре рассказал, что находился в Латвии долго - 20 дней. "Потому что мне здесь очень нравится, люди очень дружелюбны, открытое море - как океан, я почувствовал себя там как дома - из-за природы", - говорит он.
Украина призвала G7 снизить потолок цен на российскую нефть с нынешних 60 долларов до 30 долларов за баррель. Глава евродипломатии Кая Каллас после этого заявила, что эта тема станет одной из главных в новом 18 пакете санкций ЕС. Влияние таких решений в том числе на теневой флот РФ на Балтике Rus.Postimees обсудил с аналитиком рынков нефти и газа Михаилом Крутихиным (Осло).
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