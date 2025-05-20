В Латвии на три минуты включат сирены тревоги

Во время теста сирены будут звучать в течение 3 минут в волнообразном режиме, то есть сирена будет звучать 5 секунд, затем последует пауза, а затем еще 5 секунд звука и снова пауза.

Жителей призывают не беспокоиться, поскольку это просто очередная проверка сирен. Никаких действий от них не требуется. Также VUGD призывает руководство отелей информировать своих иностранных гостей о предстоящей проверке сирен, чтобы избежать лишних волнений.

VUGD также напоминает, что в случае, если жители не были заранее предупреждены о проверке сирен, услышав их сигнал, они должны включить телевизоры, радиоприемники или другие устройства, например, радиоприемники мобильных телефонов (каналы общественных СМИ Латвии: телеканалы LTV1 и LTV7 или Латвийское радио), чтобы получить информацию о причине ее включения и необходимых действиях.

Сирены тревоги могут включаться в тех случаях, когда необходимо как можно быстрее предупредить людей о природных или техногенных катастрофах и их возможных угрозах. Если вы не слышите сирен при их проверке, не волнуйтесь, так как в чрезвычайных ситуациях будут использоваться и другие средства оповещения, например, через громкоговорители аварийных служб и их партнеров по сотрудничеству.

VUGD проводит проверку сирен тревоги раз в полгода.

Также всем жителям Латвии, у которых есть смартфон, предлагается скачать и использовать новое бесплатное приложение 112 Latvija, которое предлагает несколько преимуществ: например, возможность позвонить или отправить текстовое сообщение на единый номер вызова экстренных служб 112, получить уведомления о потенциальных угрозах и узнать, что делать в различных опасных ситуациях.