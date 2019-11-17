Осторожно, мошенники! Latvijas Pasts предупреждает о фейковой лотерее

В этом месяце предприятие Latvijas Pasts предупреждает общество о действиях киберпреступников. Мошенники от имени почты отправляют жителям сообщения, призывая сделать денежный перевод, иначе они не получат посылку.
За этот год это уже третий раз, когда киберпреступники используют образ Latvijas Pasts для кражи персональных данных людей и денег, сообщает LNT Ziņas.
В сообщениях отправляется ссылка с текстом "Ваша посылка задержана в нашем терминале", которая ведет на сайт, похожий на форму оплаты Latvijas Pasts. Людей призывают заплатить один евро, чтобы получить посылку с мобильным телефоном, выигранным в конкурсе магазина Elkor.
Latvijas Pasts подчеркивает - это схема финансового мошенничества.
Представитель Latvijas Pasts Гундега Варпа напоминает "Не ведитес, игнорируйте и ни в коем случае не делайте никаких переводов, не предоставляйте свои данные или любую другую личную информацию. Если Latvijas Pasts хотела бы с вами связаться, были бы использованы имя, фамилия клиента и номер посылки, а не общий текст как в мошеннических сообщениях. Пока у нас нет информации о том, сколько человек на это попались. Отдельные получатели сообщений делятся скриншотами в соцсетях и предупреждают о мошенничестве".
"Эта сумма является небольшой, что представляет собой сравнительно маленький риск для мошенников. Они знают, что люди не будут проверять, поскольку сумма настолько маленькия, сейчас я заполучу свой приз, и попадутся в ловушку. Полностью достаточно того, чтобы в течение дня 500 человек перечислили один евро. Мошенники рады", - рассказывает руководитель Латвийского центра безопасного интернета Майя Катковска.
Учреждение по предотвращению инцидентов безопасности в IT-сфере Cert.lv поясняет - риск заключается не столько в потере одного евро, сколько в том, что мошенники, заполучив номер банковского счета, способны оформить на него кредит.
"Если вы платите где-то деньги, существуют мошенничества, в которых платежи на некий счет позволяют, например, подтвердить идентичность вашего счета и на ваше имя взять быстрые кредиты", - заявляет эксперт по кибербезопасности Гинтс Малкалниетис.
За 2019 год это уже третья волна мошенничества, в которой используется образ Latvijas Pasts. Впервые это произошло в феврале, а во второй раз в сентябре - тогда предпринимались и попытки распространения вредоносного ПО.
Распространение компьютерного вируса было серьезным инцидентом, поскольку целью была блокировка доступа людей к своим компьютерам.
"Вам предлагают снова дать доступ к вашим данным за деньги. Если вам важна информация, которая имеется на вашем устройстве, скорее всего, вы заплатите эти деньги", - указывает руководитель Латвийского центра безопасного интернета.
Точно так же киберпреступники создают поддельные страницы интернет-банкинга в надежде, что люди их автоматически утвердят, например, подделывается код Smart ID. Интерес к получению доступа к профилям в соцсетях и электронной почте не уменьшился, особенно если они содержат информацию о деловых операциях.
"Далее этот доступ к э-почте используется, чтобы обманывать предприятия, высылать поддельные счета, вводить в заблуждение партнеров, куда нужно платить", - поясняет Гинтс Малкалниетис.
Как только появляются различные схемы кибермошенничества, Cert.lv закрывает их. Преступления в основном совершаются из-за рубежа. Drossinternets.lv приходит к выводу, что некоторые люди все еще склонны к легкомысленному попаданию в мошеннические схемы, в основном поверив в выигрыш или низкие цен. Во время социального эксперимента 60% тех, кто видел рекламу с поддельными предложениями в Интернете, были готовы ввести данные своей банковской карты.
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