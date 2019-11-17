Осторожно, мошенники! Latvijas Pasts предупреждает о фейковой лотерее

За этот год это уже третий раз, когда киберпреступники используют образ Latvijas Pasts для кражи персональных данных людей и денег, сообщает LNT Ziņas.

В сообщениях отправляется ссылка с текстом "Ваша посылка задержана в нашем терминале", которая ведет на сайт, похожий на форму оплаты Latvijas Pasts. Людей призывают заплатить один евро, чтобы получить посылку с мобильным телефоном, выигранным в конкурсе магазина Elkor.

Latvijas Pasts подчеркивает - это схема финансового мошенничества.

Представитель Latvijas Pasts Гундега Варпа напоминает "Не ведитес, игнорируйте и ни в коем случае не делайте никаких переводов, не предоставляйте свои данные или любую другую личную информацию. Если Latvijas Pasts хотела бы с вами связаться, были бы использованы имя, фамилия клиента и номер посылки, а не общий текст как в мошеннических сообщениях. Пока у нас нет информации о том, сколько человек на это попались. Отдельные получатели сообщений делятся скриншотами в соцсетях и предупреждают о мошенничестве".

"Эта сумма является небольшой, что представляет собой сравнительно маленький риск для мошенников. Они знают, что люди не будут проверять, поскольку сумма настолько маленькия, сейчас я заполучу свой приз, и попадутся в ловушку. Полностью достаточно того, чтобы в течение дня 500 человек перечислили один евро. Мошенники рады", - рассказывает руководитель Латвийского центра безопасного интернета Майя Катковска.

Учреждение по предотвращению инцидентов безопасности в IT-сфере Cert.lv поясняет - риск заключается не столько в потере одного евро, сколько в том, что мошенники, заполучив номер банковского счета, способны оформить на него кредит.

"Если вы платите где-то деньги, существуют мошенничества, в которых платежи на некий счет позволяют, например, подтвердить идентичность вашего счета и на ваше имя взять быстрые кредиты", - заявляет эксперт по кибербезопасности Гинтс Малкалниетис.

За 2019 год это уже третья волна мошенничества, в которой используется образ Latvijas Pasts. Впервые это произошло в феврале, а во второй раз в сентябре - тогда предпринимались и попытки распространения вредоносного ПО.

Распространение компьютерного вируса было серьезным инцидентом, поскольку целью была блокировка доступа людей к своим компьютерам.

"Вам предлагают снова дать доступ к вашим данным за деньги. Если вам важна информация, которая имеется на вашем устройстве, скорее всего, вы заплатите эти деньги", - указывает руководитель Латвийского центра безопасного интернета.

Точно так же киберпреступники создают поддельные страницы интернет-банкинга в надежде, что люди их автоматически утвердят, например, подделывается код Smart ID. Интерес к получению доступа к профилям в соцсетях и электронной почте не уменьшился, особенно если они содержат информацию о деловых операциях.

"Далее этот доступ к э-почте используется, чтобы обманывать предприятия, высылать поддельные счета, вводить в заблуждение партнеров, куда нужно платить", - поясняет Гинтс Малкалниетис.

Как только появляются различные схемы кибермошенничества, Cert.lv закрывает их. Преступления в основном совершаются из-за рубежа. Drossinternets.lv приходит к выводу, что некоторые люди все еще склонны к легкомысленному попаданию в мошеннические схемы, в основном поверив в выигрыш или низкие цен. Во время социального эксперимента 60% тех, кто видел рекламу с поддельными предложениями в Интернете, были готовы ввести данные своей банковской карты.