Социолог: подписи для роспуска Сейма могут быть собраны в течение года

По его словам, если посмотреть на то, как общество оценивает работу парламента и правительства и на уровень доверия к ним, имеются все предпосылки для того, чтобы подписи были собраны.

В то же время социолог отметил, что настроений в латвийском обществе не всегда достаточно для того, чтобы люди более активно выражали свое недовольство.

Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия в начале ноября зарегистрировала инициативы по сбору подписей за роспуск Сейма общества "Власть народу Латвии" и Партии центра.

Срок сбора подписей - 14 ноября 2020 года. Если до этой даты будет собрано необходимое количество подписей - 154 865, вопрос о роспуске Сейма будет вынесен на референдум.