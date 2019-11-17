В Латвии 14,5% безработных имеют инвалидность

На учете в Государственном агентстве занятости (ГАЗ) в конце сентября текущего года было зарегистрировано 52 595 безработных, в том числе 7645 (14,5%) имели инвалидность, свидетельствуют данные ГАЗ.
Хотя по сравнению с тем же периодом прошлого года количество безработных с инвалидностью уменьшилось на 351 человека, возвращение на рынок труда в этой группе происходит медленнее, чем в других, отметили в ГАЗ.
К концу сентября текущего года 64,5% зарегистрированных безработных с инвалидностью были в возрасте старше 50 лет, 1,8% - молодыми людьми в возрасте от 15 до 24 лет.
Также в агентстве отметили, что 45,3% зарегистрированных безработных с инвалидностью ищу работу уже длительное время.
За девять месяцев этот года на работу устроились 3185 лиц с инвалидностью, в том числе 1176 (36,9%) после участия в мероприятиях ГАЗ по содействию занятости.
ГАЗ регулярно призывает работодателей подавать заявки на поддержку, которая оказывается при трудоустройстве людей с инвалидностью.
В целом за девять месяцев этого года на рынке труда наблюдается улучшение ситуации - статус безработного по сравнению с соответствующим периодом прошлого года получили на 1194 человека меньше. В конце сентября в ГАЗ было зарегистрировано 52 595 безработных.