В Латвии 14,5% безработных имеют инвалидность

Хотя по сравнению с тем же периодом прошлого года количество безработных с инвалидностью уменьшилось на 351 человека, возвращение на рынок труда в этой группе происходит медленнее, чем в других, отметили в ГАЗ.

К концу сентября текущего года 64,5% зарегистрированных безработных с инвалидностью были в возрасте старше 50 лет, 1,8% - молодыми людьми в возрасте от 15 до 24 лет.

Также в агентстве отметили, что 45,3% зарегистрированных безработных с инвалидностью ищу работу уже длительное время.

За девять месяцев этот года на работу устроились 3185 лиц с инвалидностью, в том числе 1176 (36,9%) после участия в мероприятиях ГАЗ по содействию занятости.

ГАЗ регулярно призывает работодателей подавать заявки на поддержку, которая оказывается при трудоустройстве людей с инвалидностью.