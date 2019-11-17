Стихия беспощадна: затоплено уже примерно 70% Венеции

Венецию продолжает затапливать. По состоянию на воскресенье, 17 ноября, затоплено уже примерно 70% территории города, сообщил мэр Венеции Луиджи Бруньяро.
По его словам, вода поднялась на 150 сантиметров над уровнем моря. Однако это ниже, чем во вторник, 12 ноября, когда уровень воды составил 187 сантиметров. Большое наводнение наблюдалось и в пятницу.
Уже третий раз за неделю затапливает площадь Святого Марко.
Между тем в большей части Италии бушуют штормы, местами наблюдается сильный снегопад.
В Риме сильный ветер сломал много деревьев.
Резко поднялся уровень воды в реке Арно, что рождает беспокойства о возможном начале наводнения во Флоренции и Пизе.
Галерея: Затопленная Венеция