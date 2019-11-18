Одинокий пенсионер оставил наследство соцработнице. Нарушение?

Руководство мадонской социальной службы не видит нарушений

Подарки и благодарность - это осторожное дело. Если человеком, за которым ухаживают, является одинокий пенсионер, тогда узнать о неэтическом поведении или даже нарушении закона социального работника невозможно. В социальной службе Мадоны такой случай открылся, поскольку после смерти пожилого человека неожиданно появились родственники, которые потребовали проверить действия соцработницы.

В Мадонском крае жил Язеп Пудулис. Там он был видным человеком, поскольку во время пенсии увлекся живописью окрестных пейзажей.

Своих детей у него не было. Близкие родственники - дети брата, с которыми он прервал контакты. Заботу о пенсионере на себя взяла соцработница. Мужчина решил оставить наследство молодой женщине. Она не отказалась.

Последние годы жизни Язеп Пудулис прожил в социальной квартире в центре Метриенской волости. Там за ним следила социальная работница, которая уже получала подарки от своего клиента.

За пенсионером следила работница Рита Шувцане. В подарок от пожилого человека она получала старую автомашину Volkswagen, книги, картины и несколько тысяч евро, находящихся на счету. Сделка была заключена с сотрудницей городского сиротского суда, офис которой находился рядом с местом работы социальной работницы.

Летом 2017 года от передозировки медикаментов Пудулис умер. На его похороны незвано прибыли родственники. У них появились подозрения, что наследство досталось соцработнице незаконно. Потому было написано заявление в полицию.

Эйнар, родственник Язепа Пудулиса: "Причин несколько. Отношение соцработницы. Процедура похорон и на поминках. Оскорбительные фразы,адресованные в нашу сторону".

Объяснения не было

Факт того, что что-то было отписано третьему лицу, а именно - социальной работнице, послужило основанием для подозрений, поскольку никаких объяснений не было передано в связи с этим делом.

Шувцане уверена, что закон не нарушала. С пожилым мужчиной у неё сложились хорошие отношения, она часто его посещала и помогала больше, чем того требуют рабочие обязанности. Инициатором дарения был Пудулис. Так как наследников у него нет и государству оставлять наследство он не хотел. Детей брата он не желал видеть, как и в список приглашенных на свои похороны их не вписал.

До принятия подарков Шувцане не сообщила об этом руководству. Начальник узнал об этом спустя несколько лет от родственников умершего клиента. С работницей были проведены беседы. О других случаях, когда клиенты одаривали работников, в службе не проинформированы. Руководитель службы в Мадонском крае Гундар Риекстиньш рассказал, что у него нет оснований не доверять сотруднице, а также, что он уверен, что она не повторит подобного.

Заявление родственников проверили и в полиции и прокуратуре Мадоны. Следователи не увидели мошенничества, но уклонились от ответа, может ли должностное лицо принимать подарки и затем решение за клиента.

Принятие подарков или отказ от этого, исполняя служебные обязанности - вопрос этики, следовательно, нет никаких оснований оценивать, имеет ли социальный работник право принимать подарки при исполнении своих служебных обязанностей.

У кодекса этики только ознакомительный характер

Прокурор Мадонского района Янис Каякс: "Отношения сотрудника соцслужбы с клиентами является одним из вопросов, которыми занимается общество соцработников. Однако мнение ассоциации не вызывает сомнений - сотрудникам нельзя принимать подарки от клиентов.

Заместитель председателя общества соцработников Мартиньш Моррс: "Этические принципы и нормы профессии социального работника утверждают, что между социальным работником и клиентом не должно быть двойственных отношений. Это значит, что отношения в области компетенции социальной работы или в какой-то другой области, таким образом, могут повлиять на решение, или создать подозрения, что могут повлиять на решение. Здесь есть два таких аспекта. Первый - отношения двух лиц, второй - престиж профессии как таковой, который может быть развален, если будут существовать подобные подозрения".

Так как соцработник является должностным лицом, её действия должны быть оценены в соответствии с законом. В случае обнаружения нарушения может быть установлена административная или уголовная ответственность в зависимости от его серьезности.